El empresario que está detrás del lanzamiento del meme coin $LIBRA, Hayden Davis, afirmó en una entrevista que los 100 millones de dólares con los que se hizo a partir de la estafa cripto "son de la Argentina". Más revelador aún, Davis aseguró que en los encuentros que tuvo previo al lanzamiento del meme coin, hubo un periodista que documentó todo y que esa información saldrá en las próximas horas. "Me instruyeron: 'No vuelvas a inyectar nada hasta el segundo video de Milei'. Así que el segundo video de Milei nunca llegó, luego borró el tuit. Luego dice que no apoya el proyecto", aseguró Davis.