El apuntado por KIP complicó mas a Milei y se desligó: "Estoy trabajando con su equipo"

Tras el escándalo cripto de Javier Milei, el encargado de lanzar al mercado el token $LIBRA, Hayden Davis, confirmó que el Presidente "apoyaba activamente" y promovía la cripto en las plataformas de redes sociales".

"Como asesor de lanzamiento del proyecto Libra Token, quiero aclarar aspectos clave del lanzamiento y abordar los recientes acontecimientos relacionados con la participación de Javier Milei y su posterior retiro de apoyo", comenzó Davis en su explicación Según sostuvo, el Presidente "inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram".

Davis regentea la empresa Kelsier Ventures y mantuvo una reunión con Milei a mitad del año pasado. Este encuentro, según la empresa KIP Protocol, liderada por Julian Peh, este encuentro "le dio visibilidad" a la cripto.

El empresario señaló que "sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me habían garantizado que su respaldo continuaría durante todo el proceso". "Dado mi rol como asesor, mi principal responsabilidad era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y un tesoro sólido para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control", aclaró.

Según sostuvo, "a pesar de compromisos previos, Milei y su equipo revirtieron inesperadamente su posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones de respaldo en redes sociales". Esta "decisión abrupta", señaló que "se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas".

"Para mi sorpresa, - continuó Davis- Milei luego publicó una declaración indicando que su retiro se debía a una supuesta mala conducta por parte de los patrocinadores del proyecto, calificándolos de estafadores. Rechazo categóricamente esta afirmación y quiero enfatizar que Julian Peh, fundador de KIP Network y patrocinador principal de Libra Token, es completamente inocente de cualquier acto indebido. Solo puedo asumir que los asociados de Milei intentaron trasladar la culpa a Julian para protegerse de la responsabilidad", aclaró.

Y agregó: "Es crucial reconocer que las inversiones en memecoins se basan en la confianza y el respaldo. Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversionistas que habían comprado el token confiando en su respaldo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas impulsadas por el pánico, agravando aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token". Esto, sin embargo, no fue lo que sucedió. Milei borró su tuit inicial y publicó el segundo en el que explicaba que "no estaba interiorizado" mucho después de que se derrumbó la memecoin.

Davis también se refirió a su rol: "Fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y todavía mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos del tesoro. Quiero dejar inequívocamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal. Como custodio—no propietario—de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei ni al equipo de KIP. En cambio, después de consultar con expertos, propongo reinvertir el 100 % de los fondos bajo mi control, hasta $100 millones, de vuelta en Libra Token y quemar todo el suministro comprado. A menos que se presente una alternativa más viable, tengo la intención de comenzar a ejecutar este plan en un plazo de 48 horas".

Y cerró: "Me mantengo comprometido con la transparencia y continuaré proporcionando actualizaciones a medida que se desarrolle la situación".

Minutos después, el Gobierno le contestó a Davis: "No tuvo ni tiene vinculación"

Solo un rato después del video y el comunicado que difundiera Hayden Davis, la Oficina del Presidente Javier Milei publicó un comunicado en el que se despega del emprendedor cripto y anunció un intento de investigación interna para tratar de calmar el escándalo que va creciendo.

En el comunicado, la OPRA subrayó que "el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto". "El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto", añadió la prensa presidencial.

Luego, anunciaron la "intervención de forma inmediata" de la Oficina Anticorrupción (OA) "para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente". La OA es un organismo que depende del propio Poder Ejecutivo.

Además, Milei creó una "Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación".