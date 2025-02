Milei recomendó una cuestionada inversión digital y a la hora, el valor se desplomó

En las últimas horas, el presidente Javier Milei recomendó a través de sus cuentas en redes sociales un token denominado $LIBRA y de manera instantánea, la criptomoneda experimentó un furor inicial alcanzando un pico de 4.978 USD. Las preocupaciones y alarmas se encendieron cuando, poco después, se desplomó abruptamente a 0,99159.

"¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió el máximo mandatario desde sus redes sociales, junto con la web https://vivalalibertadproject.com.

El Destape buscó confirmar con el entorno del máximo mandatario si el tweet fue publicado por él o si había sido víctima de algún tipo de hackeo en su cuenta de X (ex Twitter). Si bien no hubo respuesta desde Casa Rosada, quien sí se expresó fue la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas a Milei, que aseguró: "Para que quede claro... No es un hackeo".

Noticia en desarrollo...