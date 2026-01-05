Kim Jong-un supervisó un ensayo con misiles hipersónicos, según KCNA

FOTO DE ARCHIVO: El líder norcoreano Kim Jong-Un gesticula mientras visita la construcción de una granja invernadero en la frontera del país con China, en Corea del Norte

Por Heejin Kim y ‍Joyce Lee

SEÚL, 5 ene (Reuters) - El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó el domingo un ensayo del lanzamiento de misiles hipersónicos, informó el ‍medio estatal KCNA, al tiempo ⁠que citó la necesidad de que Pionyang mantenga una poderosa disuasión nuclear en su primera prueba de misiles balísticos del año.

"Es una estrategia muy importante para mantener o ampliar la disuasión nuclear fuerte y fiable", se citó a Kim diciendo en el artículo de KCNA publicado el lunes, señalando que era necesario debido a "la reciente crisis geopolítica y diversas circunstancias internacionales."

El líder norcoreano no especificó a qué crisis se refería, ‌pero algunos analistas dijeron que podría estar relacionada con ⁠los ataques estadounidenses contra Venezuela.

Los misiles ⁠alcanzaron objetivos a unos 1.000 kilómetros de distancia, sobre el mar al este de Corea del Norte, dijo KCNA.

El ejército surcoreano afirmó el ‍domingo que Corea del Norte había disparado misiles balísticos hacia el mar, al este del país, mientras el ⁠presidente surcoreano, Lee Jae-myung, iniciaba una ‌visita de Estado a China, principal aliado de Pionyang.

Tras las pruebas de misiles el domingo, hubo una declaración norcoreana que denunciaba los ataques estadounidenses contra Venezuela como una violación de la soberanía del país.

MISILES MÁS DIFÍCILES DE INTERCEPTAR

Los misiles hipersónicos suelen lanzar una ‌ojiva que ‌se desplaza a más de cinco veces la velocidad del sonido o a unos 6.200 km/h, maniobrando a menudo a altitudes relativamente bajas.

A pesar de su nombre, los analistas afirman que la principal característica de las armas hipersónicas no ​es la velocidad, que a veces puede ser igualada o superada por las ojivas de los misiles balísticos tradicionales, sino la maniobrabilidad.

Corea del Norte probó por última vez misiles hipersónicos en octubre de 2025, que los analistas suponen que fueron presentados en un desfile militar junto con un misil intercontinental de largo alcance.

El experto norcoreano Hong Min, del Instituto ‍Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, escribió en una nota el lunes que las últimas pruebas de misiles eran aparentemente una respuesta a los ataques de EEUU contra Venezuela, citando el comentario de Kim "reciente crisis geopolítica."

Los misiles parecían ser los Hwasong-11, que se exhibieron en el ​desfile de octubre, dijo Hong, citando su análisis de las imágenes publicadas en los medios de comunicación estatales.

Hong afirmó que Pionyang pretendía hacer hincapié ​en su capacidad para lanzar este tipo de misiles en cualquier momento, algo que podría dificultar la interceptación preventiva de los ⁠sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos y Corea del Sur.

Con información de Reuters