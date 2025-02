Facultades delegadas y el DNU 70: ¿están los números en el Congreso para limitar el poder de Milei?

Unión por la Patria quiere remover las facultades delegadas a Javier Milei con la sanción de la ley Bases. Con distintas iniciativas, tanto en Diputados como en el Senado, el bloque mayoritario de la oposición apunta a quitarle superpoderes al jefe de Estado, envuelto en un escándalo de magnitud mundial. Sin embargo, por la falta de apoyo de otros sectores, no estaría dado el contexto para poder avanzar con la propuesta. A contramano de lo esperado, el Congreso sí tendrá acción en esta semana hiperactiva. La Cámara Alta tiene planes para avanzar con la discusión de Ficha Limpia y buscar las sanciones de la suspensión de las PASO y el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

Al pedido de juicio político, presentado formalmente el lunes, Unión por la Patria sumó la advertencia por la vigencia de facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo. Esto es, la capacidad del jefe de Estado de tomar decisiones que requieran del tratamiento parlamentario, en determinadas materias, sin pasar por el ámbito legislativo.

En el caso de Milei, originariamente se pensó en una delegación de once facultades, pero terminaron siendo cuatro: en materia administrativa, económica, financiera y energética. A ello se le suma la ausencia de un Presupuesto, por segundo año consecutivo, lo que profundiza la concentración de poder al permitir el manejo arbitrario de los fondos nacionales.

El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, confirmó en FM RE que distintos bloques están dispuestos a acompañar el proyecto para quitarle estas facultades al presidente. Pese a ese acompañamiento, un sondeo preliminar de El Destape arrojó que el tema no sólo no está en el top de prioridades de otros espacios políticos sino que tampoco estarían los números necesarios para habilitar una sesión.

El proyecto tiene que pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales, manejada por el gobierno, por lo que se descuenta que no será habilitada para abordar el asunto. De este modo, serán necesarios los dos tercios de los votos, en recinto, para abrir el debate de una iniciativa sin debate de comisión. Misión imposible.

Desde la UCR comandada por Rodrigo de Loredo no hay posibilidades de plegarse a esta iniciativa de Unión por la Patria. No hay forma de que voten juntos y de que el bloque acompañe al peronismo en una jugada semejante.

En la UCR combativa de Democracia para Siempre podría encontrarse mayor recepción, dado que muchos de ellos rechazaron la delegación de facultades al momento de discutir la ley Bases. Lo mismo ocurre con algunos miembros de Encuentro Federal, pero no parecieran ni alcanzar ni estar garantizadas al 100% sus presencias. Por lo que el número es muy lejano.

En el Senado, donde Unión por la Patria es mayoría, también se presentó una iniciativa con el mismo objetivo, revocar facultades delegadas y autorizaciones al Presidente. También, la presentación de un informe del uso de las mismas hasta el final de su vigencia. En medio de negociaciones por sesiones de esta semana, con el proyecto aún tan fresco que ni pudieron leerlo, el resto de los espacios no mostró entusiasmo por esta idea.

Así como no estarían dadas las condiciones, en Diputados, para siquiera tener quórum y mucho menos para emplazar la comisión de Asuntos Constitucionales presidida por La Libertad Avanza, hay otra norma que le da superpoderes a Milei. Aún con la derogación de la delegación incluida en la Ley Bases, todavía está vigente el DNU 70/23 que, en su artículo 1º, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto le permite al jefe de Estado tomar decisiones sin pasar por el Congreso.

La actividad, de momento, no transitará estos carriles. La silenciosa Victoria Villarruel deberá asumir la jefatura de Estado el jueves, cuando Milei esté en vuelo a Estados Unidos. La vice, cuya última publicación en redes sociales fue en favor de la suspensión de las PASO, quiere discutir la iniciativa el jueves. El oficialismo confía en que tendrá los votos para suprimir la instancia electoral en 2025. En esa misma jornada, se podría avanzar con el pedido radical para crear una comisión investigadora que aborde el escándalo planetario protagonizado por el Presidente.

El viernes, un día llamativo para el Senado, se trataría el pliego de Ariel Lijo. Para este tema no están garantizados los votos pero, al necesitar dos tercios de los presentes, se apuesta a las ausencias. La agenda, delicada, no podía combinarse. Algunos legisladores que no tienen intenciones de suspender las PASO están de acuerdo con colaborar con el quórum, pero no si ello habilita el abordaje de la nominación a la Corte Suprema. Para no comprometer ningún eje, se dividió el orden del día.

Con celeridad, este miércoles, en comisión, el gobierno quiere avanzar con la media sanción de Ficha Limpia. Llama la atención que se habilite la discusión en el Congreso, que funcionará como caja de resonancia de la oposición contra Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.