Escándalo cripto: en LLA creen que no pueden frenar la creación de la comisión investigadora en el Senado

En la sesión de mañana del Senado, en la que se debatirá la eliminación de las PASO y tres proyectos sobre seguridad, la oposición está cerca de sancionar el proyecto de creación de una comisión investigadora sobre el escándalo cripto que involucra al presidente Javier Milei y a su entorno.

La Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto para que se conforme una comisión investigadora en la Cámara alta, para que constate si hubo "actividades y operaciones que resultasen fraudulentas y/o irregulares" en la promoción del token $Libra y la "posible participación" de Milei "en la presunta defraudación".

El proyecto de los radicales, que contó con las firmas de Pablo Blanco, Eduardo Vischi, Martín Lousteau, Flavio Fama y Daniel Kronenberger, propone la creación de una comisión compuesta por 17 senadores y durante 180 días de corrido elegirá sus autoridades, dictará su reglamento, citará a testigos, requerirá información, denunciará ante el Poder Judicial "todo hecho u omisión surgido de la investigación, que pudiere resultar un ilícito" y elaborará un informe final.

¿Qué necesitan los boinas blancas? Tras ingresar el proyecto en el recinto, los radicales requieren dos tercios para la creación de la comisión investigadora. Es decir, 48 senadores. La UCR tiene 13 bancas.

Escándalo cripto: qué van a hacer UP, LLA y el PRO

"Vamos a acompañar el proyecto de Blanco", se limitaron a confirmar fuentes del interbloque de Unión por la Patria. La bancada mayoritaria aportaría sus 34 nombres (está pendiente el juramento de Stefanía Cora en reemplazo del expulsado Edgardo Kueider).

Si no hay fisuras en las filas de peronistas y radicales, la comisión todavía no llega a los dos tercios. Sin embargo, antes que nada, Unión por la Patria aclaró que mañana no colaborará con el quórum.

Fuentes que conocen la vida interna del PRO señalaron que no acompañarán la conformación de la comisión investigadora. Sin embargo, se podría diferenciar la senadora Guadalupe Tagliaferri, que responde al ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Resta saber la postura de otros bloques provinciales. La senadora de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva había presentado un proyecto para que se conforme una comisión investigadora, pero con carácter bicameral. Afirman desde su entorno que no tendrían problema en unificar los expedientes con el del radicalismo.

Desde el oficialismo se resignan a que la creación de la comisión investigadora será aprobada. "La idea es hablar los menos posible", comentaron, a sabiendas que los seis de LLA no podrán hacer rechazar el proyecto.