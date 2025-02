$KARINA: acusaciones de coimas cierran el cerco sobre el Jefe

El cerco se cierra sobre el Jefe: Karina Milei aparece cada vez más involucrada como una pieza clave del escándalo internacional por la estafa $LIBRA. Desde un primer momento aparecieron testimonios que daban cuenta de las exigencias dinerarias del entorno del presidente Javier Milei a la hora de pactar reuniones o negocios con emprendedores cripto. Ahora, un mensaje de texto adjudicado a Hayden Davis, el desarrollador que hizo la criptomoneda, pone por primera vez a la secretaria general de Presidencia como la encargada de coordinar esos pagos millonarios. Ese relato coincide con el rol de recaudadora que ocupaba Karina durante la campaña. Lo que cambia es la cantidad de ceros detrás del número.

“Genial. También podemos hacer que Milei lo twittee o encontrarnos con él personalmente para hacer promoción. Yo controlo a ese negro. Le mando $$ a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera”, dice el mensaje que Davis le envió a un empresario al que estaba tratando de venderle sus servicios, de acuerdo a dos reportes independientes que ayer por la tarde revelaron esta información, el diario argentino La Nación y el portal CoinDesk, el más importante del mundo en materia cripto, que desde ayer a la tarde y al menos hasta esta mañana sostuvo como título principal en su portada: “El co-creador del token LIBRA asegura haberle pagado a la hermana del presidente Milei”.

Anoche los abogados de Davis publicaron un comunicado en el que niega haber escrito ese mensaje. Incluso si el texto es real, no demuestra que los sobornos hayan existido, ya que podría tratarse de una mentira del desarrollador, una persona poco inclinada a decir la verdad. Hay investigaciones en curso en Argentina, Estados Unidos y en los próximos días va a entenderse en el tema la Unión Europea. Parece difícil que Karina y Javier Milei puedan evitar el mal trago de dar explicaciones. Sucede que la acusación que se desprende del mensaje de Davis coincide con otros testimonios, actuales y del pasado, respecto a manejos poco claros de dinero por parte de la hermana y el presidente.

Juan Luis Gonzáles, biógrafo de Milei, relató en reiteradas ocasiones el rol de recaudadora de Karina durante la campaña, encargada de vender desde cenas con el candidato hasta lugares en las listas. “El escándalo de las cripto uno lo puede analizar y lo puede insertar en la historia política de los Milei y te explica el pasado y el presente”, dijo esta semana González en una entrevista. “Pedía de 3 mil a 10 mil dólares por sentar al Loco en una cena”, posteó en sus redes sociales. Otro periodista, Nicolás Baitrub, escribió sobre Karina para la prestigiosa revista Gatopardo, y da cuenta de varios testimonios sobre cómo ella les pedía dinero para usar el nombre de su hermano como impulso de candidatos locales.

Desde un primer momento después de que saltó la estafa de $LIBRA aparecieron voces que relataban un modus operandi similar para acceder al mandatario. Charles Hoskinson, el creador de Cardano, una de las tecnologías top en el ecosistema cripto, contó el sábado por la noche su experiencia en la Argentina: “Estábamos curiosos respecto a lo que quería hacer Milei. Encontramos a muchas personas a lo largo del camino que nos decían “hey, ¿sabes?, danos algo (hace el gesto de dinero, frotando la yema de sus dedos) y podemos conseguirte una reunión y, ahí sí, pueden suceder algunas cosas mágicas. Les dije que eso significaba una violación de la ley y no podía hacerlo. De repente dejaron de hablar con nosotros”.

Anoche Hoskinson subió otro video sobre Argentina que parece un control de daños sobre la industria cripto nacional, fuertemente dañada por este escándalo. Allí el desarrollador tiene muchos amigos y le recomienda al presidente que confíe en ellos para “volver a empezar”. Hoskinson se define como cercano la política de Milei pero ratifica su denuncia: “Inicialmente volamos a la Argentina. Pasamos mucho tiempo hablando con diferentes personas dentro y fuera del gobierno. Pasamos por todo el protocolo presidencial. Mis declaraciones anteriores fueron precisas. Eso se terminó, fue cortado por personas del entorno del presidente que pretendían convertir el acceso a él en un asunto comercial en lugar de un asunto de mérito”.

Otros testimonios de las coimas

También durante el fin de semana hubo otra versión que hablaba sobornos millonarios pagados para acceder al negocio de $LIBRA. “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido una coima de 5 millones de dólares para tener una reunión. Para ser claro, esto NO SIGNIFICA que Milei recibiera dinero, pero sí que alguien cercano a él lo recibió para facilitar que Milei promocionara la moneda. La alta naturaleza de esta persona y la calidad de la fuente me generar mucha preocupación”, escribió en X el empresario fintech y criptoactivista Diógenes Casares, una de las personas que más conocen ese paño en el país. Después de que ganara repercusión Casares borró el posteo.

En el segundo video de Hoskinson, el creador de Cardano dio más precisiones sobre quiénes son esas personas que le pidieron dinero a cambio de acceso preferencial. “A veces hay que recordarle a los líderes que al convertirse en presidente de un país las personas con las que eran amigos antes de ser presidente a veces tienen que tomar un lugar en el asiento trasero por el bien de la nación, un papel reducido hasta que abandones el cargo”, dijo. La definición le cabe tanto a Karina como a Mauricio Novelli, el empresario cripto que viene pagándole a Milei cifras nunca blanqueadas a cambio de promoción desde hace al menos cuatro años. Hoskinson habló de “personas”, en plural. Quizás se refería a los dos.

En todo caso no se puede explicar la presencia de Novelli en el entorno presidencial sin hablar de Karina. Como dio a conocer Ari Lijalad en El Destape, el facilitador tuvo seis visitas a la secretaria general de Presidencia en la Casa Rosada en poco más de un año. De una de ellas, en julio de 2024, también participó Hayden Davis. En su descargo pautado en TN Milei dijo: “La lección más importante es que asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquier podía acceder a mí como antes. Esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas”. Sin embargo el problema no son los recién llegados sino quienes lo acompañan desde hace mucho tiempo.

Otra nota del diario La Nación pone la lupa sobre un tercer personaje que toma relevancia en la trama. Se trata de Sergio Morales, asesor de la CNV en materia de criptoactivos y socio de Novelli en la empresa City Entertainment SRL. Novelli, a su vez, es socio de otro empresario Manuel Terrones Godoy, en la organización de Tech Forum, el evento que sirvió como incubadora del escándalo $LIBRA. Novelli y Morales visitaron la Casa Rosada el 6 de junio del año pasado y el 11 de junio hicieron lo propio pero esta vez los tres. En ambos casos el ingreso fue autorizado por Karina Milei. Un mes después, 16 de julio, Novelli y Terrones Godoy volvieron a la casa de gobierno, esta vez acompañados por Davis.

De acuerdo a lo informado por el colega Ignacio Grimaldi en La Nación, antes de asumir en la CNV Morales había recibido un alta ante ANSES y la AFIP como empleado de la secretaría general de Presidencia que encabeza Karina. “Hubo una intención de sumarse a dicha dependencia pública, se le dio un alta temprana pero nunca llegó a ser nombrado”, informa la nota. Finalmente Morales fue asignado a la Comisión Nacional de Valores, un organismo que, en teoría, debería controlar las actividades financieras. También fue orador del Tech Forum organizado por sus socios Novelli y Terrones Godoy. La principal atracción de ese evento, por supuesto, fue una exposición del presidente Milei.

La coordinación para el lanzamiento de Libra (del que también participó otro empresario tech, Julian Peh, dueño de KIP, también presente en Tech Forum) ya era evidente a partir de la sincronía en los eventos. A las siete, hora argentina, se crea $LIBRA. Al instante, Milei la da a conocer en su cuenta de X y deja el tuit fijado varias horas, algo que nunca había hecho. Antes del tuit de Milei, nadie sabía de su existencia. Después del tuit de Milei, la demanda explotó. Lo confirmó el propio Davis en una entrevista: al momento de emitir la criptomoneda “yo estaba con gente que lo representaba, él dijo lo que iba a hacer y estaba al teléfono”, dijo. También advirtió que un periodista fue testigo y que ese periodista pronto va a publicar lo que vio.