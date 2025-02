El Gobierno perdió fuerza tras el escándalo y hace tambalear el pliego de Lijo

Mientras que la Casa Rosada filtra que tiene una nómina de jueces ultraconservadores para presentar como candidatos a la Corte si se caen los dos que presentó previamente, las chances de que se trate en una sesión el viernes el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia pierden fuerza.

Mañana, antes de la sesión extraordinaria del Senado, se definirá en la reunión de labor parlamentaria si habrá o no sesión el viernes. Generalmente, la actividad parlamentaria tiene su fuerte en los primeros cuatro días de la semana, lo que transforma en insólita la convocatoria. El motivo del apuro es que el período extraordinario de sesiones solicitado por el Ejecutivo nacional finaliza este el 21 de febrero.

Fuentes del oficialismo ya adelantaron a El Destape que es poco probable que prospere la aprobación del pliego de Lijo ya que "no están los votos". "Estamos pidiendo que bajen la sesión porque es un papelón", confesó en los pasillos un miembro del sector dialoguista.

En horas de la tarde, circuló la versión de que el Gobierno nacional retirará los pliegos de Lijo y Manuel García-Mansilla si no tiene el aval legislativo e incluirá dos jueces cercanos al ideario de Milei y LLA: Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo.

Milei había enfatizado que la postura del Gobierno nacional era que salían los dos pliegos o no salía ninguno. Lijo había dado a entender que no iba a aceptar ser nombrado por decreto. Hay voces de la oposición que creen que el propio juez fue el que trabajó para juntar los votos y no LLA.

Aún con el rechazo que cosechó Lijo, su expediente se movió mucho más que el de García - Mansilla, que se acerca más al perfil conservador de la Casa Rosada.

Pliego de Lijo: qué piensa la oposición

Fuentes de la oposición, que no forman parte de Unión por la Patria, expresaron su confusión sobre por qué Lijo tenía los números hace unos días y ahora no. "Es una discusión que nos pasa por arriba", conjeturó la voz.

Desde el oficialismo sostienen que "no están firmes los votos de Unión por la Patria", señalando que el peronismo dará "libertad de acción" en este tema, cosa que confirmaron desde la bancada opositora. De todos modos, desconfiaron de que esté la cantidad necesaria.

A diferencia de casi todos los proyectos que entraron en las dos Cámaras, LLA en el Senado, en este expediente, depende del respaldo del peronismo y no de otros potenciales aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). "Nosotros no vamos a juntar los votos y no vamos a votarlo", señalaron desde la bancada amarilla.

Alfredo De Ángeli y Luis Juez, senadores del PRO

Hay quienes dicen que en la reunión de labor parlamentaria de hoy, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, dijo que él "a Lijo no lo votaba". También que tenía 25 senadores dispuestos para "trabarlo". LLA necesita dos tercios para aprobar el pliego: 48.

También se comentó que los radicales amenazaron con no dar quórum para la sesión de mañana, en la que se debatirá la suspensión de las PASO, si se hacía la sesión del viernes. Fuentes del partido centenario no negaron que esto haya sucedido. De todos modos, sostuvieron: "No tienen los votos para nombrar a Lijo".

El pliego de Lijo recién obtuvo dictamen la semana pasada, cuando aparecieron las firmas necesarias. El señalado de "tener" el expediente fue el aliado Carlos "Camau" Espínola. Las restantes firmas eran de Ezequiel Atauche (LLA), Claudia Ledesma de Zamora, Lucía Corpacci, Sergio Uñac (Unión por la Patria), Juan Carlos Romero, (Provincias Unidas), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Beatriz Ávila (Por la Justicia Social)

La firma de Corpacci de dio a entender que era un guiño de la ex presidenta Cristina Kirchner a Lijo, ya que la catamarqueña es una de sus vicepresidentes en el Partido Justicialista nacional.

Lo cierto es que la situación, que la semana pasada parecía tendiente a un nombramiento por escasos votos, ahora queda en un limbo hasta después del 1° de marzo, cuando inicie el período ordinario. Claro, que en el medio apareció el escándalo cripto de Milei y su entorno.