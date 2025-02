El Gobierno sigue con atención las definiciones que van a darse este miércoles en el Senado, cuando debatirán el proyecto para suspender las PASO y otras iniciativas como juicio en ausencia, reiterancia y antimafia. Con el presidente Javier Milei en Estados Unidos, el equipo que articula con el Poder Legislativo y los "dialoguistas" intenta darle buenas noticias al máximo mandatario que le permitan dar vuelta la página al criptogate.

Sin embargo, en la sesión que mañana se iniciará a las 12 del mediodía podría consumarse la primera consecuencia parlamentaria del criptogate. El presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, le confirmó a la vicepresidenta Victoria Villarruel que impulsarán la apertura de una comisión investigadora de lo sucedido. Si el proyecto que cuenta con las firmas de Martin Lousteau y Pablo Blanco cuenta con el apoyo de Unión por la Patria, la Cámara Alta tendrá la potestad de examinar qué pasó con la estafa a través de la criptomoneda $LIBRE.

“Es un delirio pero que hagan lo que quieran”, retrucan en un despacho de planta baja de Casa Rosada, con algún grado de resignación. El vicejefe del interior, Lisandro Catalán y Eduardo "Lule" Menem siguen de cerca el minuto a minuto de las determinaciones que tome cada espacio en el Congreso. La lectura que hace el Presidente y su entorno es que una alianza opositora detrás de figuras como el juicio político lejos de debilitarlo lo fortalece en su construcción frente a “la casta”.

Si bien reducir a cero las consecuencias del Escándalo Cripto es una de las tareas fundamentales por estas horas, la prioridad de los articuladores es conseguir la suspensión de las primarias mañana y la votación del paquete penal.

La alteración por única vez del calendario electoral es decisivo para las proyecciones que hace Karina Milei y su equipo. El Presidente cree que en octubre próximo la Argentina va a estar atravesando una etapa de crecimiento (o rebote) a tasas chinas, en torno al 7%.

La votación aún no está asegurada. Hasta la semana pasada el poroteo era favorable al Gobierno, con votos de gobernadores en el bloque de Unión Por la Patria (UxP) pero el escenario cambió. Mañana asumirá la kirchnerista Estefanía Cora en lugar del aliado Edgardo Kueider. A eso se le suman fisuras en el radicalismo como la radical Carolina Losada que hoy sigue poniéndole reparos a guardar las urnas en agosto.

"No le da previsibilidad a un país que se cambien las reglas de juego a meses de la elección. Es la única forma que la gente elija a los candidatos", dijo la ex periodista ante El Destape. Varios seguirán su camino pero no será la expresión mayoritaria del bloque.

Por otro lado, el Gobierno sigue además con atención el estado de salud del secretario legal y técnico Daniel Herrera Bravo. El funcionario que le cuida la firma al presidente y revisa cada decreto y publicación en el Boletín Oficial atraviesa un cuadro que lo aleja del nivel de actividad que requiere la administración libertaria por estas horas. Cambios en el área se precipitarían por esta contingencia.

Uno de los nombres que resonó por los pasillos es el de la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy, de muy cercana relación con Santiago Caputo. La designación de la funcionaria, que también entabló fuertes relaciones con los 'dialoguistas' del Congreso, implicaría un guiño al asesor todoterreno en su semana más difícil. Fue apuntado como destinatario de todas las críticas por la edición de la entrevista presidencial, tanto por parte del vocero Manuel Adorni como del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Hubo una fuerte discusión con el presidente por el tema.

En medio del escándalo y las tensiones internas, la Secretaria de la Presidencia prefiere alejarse de esas especulaciones y trabaja en proyectos de desregulación.

Al mismo tiempo, se produjeron dos renuncias en el ministerio de Capital Humano a cargo de la ministra Sandra Pettovello. Ocurrieron en el seno de la secretaria de Trabajo de Julio Cordero. "Eran subsecretarios ni tenían funciones de ese nivel", intentaron bajarle el precio en el despacho de la amiga del Presidente y lo enmarcaron en un cuadro de reorganización.

Se trata del ahora ex secretario de empleo Miguel Ángel Ponte, reconocible por la frase: "Tener trabajo es como comer o descomer". En tanto que el otro desplazado es Luis Palomino, hasta ahora a cargo del programa Volver al Trabajo. En este marco, desde Casa Rosada recordaron que hay una "revisión constante de la estructura, orientada a optimizar recursos y mejorar la gestión".