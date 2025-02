El Triángulo de Hierro se desintegra y el Gobierno entrega por primera vez a Santiago Caputo

Era la primera vez que en una crisis de Gobierno no estaba involucrado directa o indirectamente Santiago Caputo. Fondos de la SIDE, universidades, veto a los jubilados y hasta con la causa Alimentos quedaba salpicado de una u otra manera. Pero con la estafa cripto no había tenido relación. De hecho, en una de sus cuentas fantasmas el viernes por la noche, tras el tuit de Javier Milei, escribió que "las cuentas del Presidente estaban siendo atacadas". Tuvo que borrar y pedir perdón porque el mandatario filtraba que no había sido hackeado.

Sin embargo, con la entrevista a Jonatan Viale el Gobierno tuvo el pie exacto para tener su chivo expiatorio. Aunque no habrá guillotina, lo expusieron públicamente.

El asesor llegó el martes antes del mediodía a la Casa Rosada. Cabizbajo y sin cruzar palabra con ningún "pasillero" de Balcarce 50 apenas esbozó alguna que otra sonrisa. Fue el día después de las imágenes lamentables que dieron vuelta al país, cuando frenó una entrevista de Jonatan Viale con el Presidente para aclararle que estaba errando en la estrategia judicial de Milei en medio de la estafa cripto.

El Presidente estaba confesando que iba a usar el aparato del Estado para su causa. Dio nombres. Dijo que lo iba a ayudar el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El problemas es que el Gobierno intenta demostrar que Milei actuó solo, no como Jefe de Estado. Que es un "problema entre privados" y no va a intervenir el Estado. Pero falló.

La nueva estrategia

Ahí entró Caputo, que en privado suele vanagloriarse de "saber mucho de Derecho". Es cierto que este politólogo se crió en una casa donde "El Jefe" era un escribano, su padre Claudio Caputo. Las imágenes fueron evidentes y el paso lo dio Manuel Adorni, con el okey de Milei y de Caputo: la excusa iba a ser entregar la cabeza en público, solo en público, del asesor presidencial.

En los pasillos de la Rosada es una frase que suele repetir Caputo, según reveló su entorno: "Yo prefiero llevarme la marca, antes de que critiquen y hagan pelota a Javier", decía en medio de cuestionamientos por su accionar por ejemplo en el caso de los fondos reservados de la SIDE que finalmente fueron volteados por el Congreso.

Con las pruebas que hay del claro involucramiento de Milei y su hermana Karina en la estafa cripto, lo mejor que puede hacer el Gobierno para salvar la ropa de ambos es despegarlos a ambos y que la marca se la lleve Santiago Caputo, el supuesto intocable del Triángulo de Hierro que la hermana del Presidente viene sacándole amarilla hace varias semanas.

Que Santiago Caputo no haya estado al tanto de los movimientos con los asesores cripto en la Casa Rosada y que no supiera el tuit que se venía de Milei al promocionar una estafa deja a las claras que hay una órbita donde está afuera. Si bien antes no había paso del Gobierno que no era consultado con él, ya hace meses que viene mostrando que la pareja de hermano le viene retaceando la información.

En Casa Rosada, hay algo claro al día de hoy: Caputo va a seguir en su despacho del primer piso de la Casa Rosada en el Salón Martín Fierro ("los hermanos sean unidos, esa es la ley primera") y no va a ser eyectado. A ningún Milei le conviene. Y tampoco debe renunciar de ningún cargo porque básicamente no tiene cargo ni firma.

Pero no tiene el lugar asegurado. El cachetazo que sufrió Ramiro Marra da testimonio de que nadie es imposible de echar de La Libertad Avanza. Por más que seas el creador del monstruo y el mejor militante libertario del país y le declares el amor eterno a Milei. Lo de Marra debería ser un aviso para Caputo. El próximo puede ser él.