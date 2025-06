Irán e Israel celebraron el fin de "la guerra de 12 días"

Este martes tanto Irán como Israel celebraron el "fin de la guerra de los 12 días" que había anunciado ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo la reciente tregua queda atada a nuevos ataques de alguna de las partes. En un extenso mensaje en redes, el primer ministro Benajmín Netanyahu se arrogó una "victoria histórica" mientras que Irán celebró el "fracaso" de Israel. Ambos condicionaron el período de tregua al ataque de la contraparte.

Netanyahu celebró la "aniquilación de bombas nucleares y misiles balísticos"

El primer ministro israelí señaló en un mensaje en redes sociales punto por punto lo que consideró como logros de la "guerra de 12 días". En primer lugar celebró el "éxito" de la operación Am Kavali, el ataque con el que logró asesinar al parte de la cúpula de poder iraní, incluyendo a tres jefes del Estado Mayor y muchos altos funcionarios, además de los principales científicos nucleares de Irán. También destacó la destrucción de la principal planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, la planta de conversión de uranio de Isfahány la de agua pesada de Arak. "Nuestro amigo, el presidente Trump, se ha unido a nosotros de una manera sin precedentes. Bajo su dirección, el ejército estadounidense destruyó el centro de enriquecimiento de Fordow en las profundidades de la tierra", celebró.

Y agregó: "Durante décadas les he prometido que Irán no tendrá armas nucleares. De hecho, con las rápidas acciones de nuestros combatientes, hemos paralizado el proyecto nuclear iraní. Y si alguien en Irán intenta reactivarlo, actuaremos con la misma determinación y la misma fuerza para frustrar cualquier intento. Repito: Irán no tendrá armas nucleares".

Netanyahu también celebró haber destruido la industraia de fabricación de misiles iraníes, el arsenal y sus lanzadores. "La maliciosa intención de Irán de amenazar la existencia de Israel en pocos años con decenas de miles de misiles balísticos también ha sido eliminada", agregó.

Irán celebra haber asestado daños innimaginables a Israel

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este martes que terminó la guerra de 12 días que Israel lanzó sobre el país persa, horas después de la entrada en vigor del alto el fuego propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump. “Estamos presenciando un alto el fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista”, dijo el presidente en un comunicado. El presidente iraní aseguró que Israel “sufrió un severo e histórico castigo” y sufrió “daños inimaginables”, y aseguró que Israel "fracasó" en lograr sus objetivos de destriuir las instalaciones nuclreares.