Drástica decisión de Sancor en medio de la crisis de Milei.

La empresa Sancor está atravesando uno de los peores momentos de su historia, en medio de la crisis económica que se vive en el Gobierno de Javier Milei. La triste noticia que afecta a cientos de familias y pone en tela de juicio a la emblemática planta de fabricación de lácteos.

Sancor volvió a incumplir con el pago de sueldos de sus trabajadores y ya van dos meses adeudados, además de no haber novedades sobre los haberes del mes siguiente y el aguinaldo de este mes. En la actualidad sigue con en 0 su nivel de procesamiento de leche para la elaboración de quesos, yogures, mantecas y demás lácteos. La deuda financiera que acarrea la empresa se ubica en los 400 millones de dólares.

Según información de iProfesional fuentes cercanas de la compañía remarcan que "las instalaciones productivas de Sancor se encuentran paralizadas en un 90%, aunque el acuerdo rubricado con la firma cordobesa Elcor para llevar a cabo la elaboración de la manteca Tonadita, y los entendimientos alcanzados con La Delfina y la firma láctea Delpack, podrían reactivar el funcionamiento de las plantas".

La unión de cooperativas cerró el 2024 con la paralización de su planta en Devoto, en Córdoba, y en lo que va de 2025 redujo su capacidad de procesamiento de leche. En paralelo, la compañía debe millones en impuestos y la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) podría hasta cortarle la electricidad. En noviembre de 2023, la cooperativa intentó constituir un fideicomiso que aportaría 60 millones de dólares para su rescate. Sin embargo, el plan no prosperó debido a la falta de aportes comprometidos y a desacuerdos sobre la reestructuración de deudas y la situación de aproximadamente 1.000 empleados que no estaban contemplados en el plan de negocios.

Por qué no se deben dejar los lácteos fuera de la heladera

Existe la creencia de que la única razón por la que los lácteos como la leche y la manteca se tienen que guardar en la heladera es porque puede derivar en una intoxicación alimentaria. A partir de esto, surge la pregunta de cuánto es el tiempo máximo que los lácteos pueden estar a temperatura ambiente sin ser peligrosos para la salud. Para sorpresa de la mayoría de las personas, no siempre la razón por la que no se aconseja hacerlo es una intoxicación alimentaria.

Según explicó la FDA (Food and Drug Administration, en español Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos en diálogo con Real Simple, la leche puede estar fuera de la heladera hasta dos horas como máximo. En caso de que la temperatura ambiente supere los 32°C, lo recomendable es no más de una hora. A partir del tiempo mencionado, las bacterias empiezan a sobrecrecer más rápidamente, pero esto no significa que se vuelva tóxica al instante.

Lo que significa es que se acorta su vida útil, y en vez de durar una semana abierta en la heladera, empieza a largar mal olor o sabor antes de lo esperado. Si notás que la leche tiene un sabor u olor agrio, fuerte o extraño, tirala inmediatamente. En el caso de los huevos, el principal riesgo es la salmonella. Cuando se compran los huevos, lo recomendable es guardarlos en la heladera. Una vez guardados, pueden estar fuera de la heladera hasta dos horas sin riesgo, siempre y cuando después se cocinen bien.