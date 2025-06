Exfigura de Telefe sorprendió con un fuerte discurso contra el gobierno de Milei

Una figura de Telefe fue contra Javier Milei en un discurso.

Javier Milei y las políticas de La Libertad Avanza llevan adelante un desguace de institucioners públicas en general y de las culturales en particular desde su ascenso al poder a finales del 2023. En ese contexto, una famosa actriz que protagonizó novelas en Telefe se pronunció con vehemencia en la ceremonia de los Martín Fierro de Teatro sobre el cierre de Instituto Nacional del Teatro.

Se trató de Paola Barrientos, quien resultó ganadora en la categoría Mejor Actriz Protagonista de Teatro Comercial en la ceremonia organizada por APTRA. "Yo tengo que agradecer a la Escuela Municipal de Arte Dramático, que es donde me formé. Soy actriz municipal y no falté nunca a una función", comenzó su comprometido descargo la artista.

"Podemos convocar a los representantes de todas las provincias, nuestros representantes en el Congreso, senadores y diputados, a que deroguen el decreto 345, 346 que echa por tierra el trabajo que han hecho otros diputados y otros senadores", comentó la protagonista de la exitosa tira de Telefe, Viudas e HIjos del Rock and Roll, y también formó parte del elenco de la recordada Graduados. Y siguió: "Nosotros seguiremos abrazando al Instituto Nacional del Teatro como lo hicimos hace tres semanas. No manden a la policía, no gasten plata al cuete, no manden a la policía, mándenos a los legisladores y nosotros les vamos a explicar, con mucho cariño, mucha paciencia y mucha vehemencia por qué es importante el Instituto Nacional del Teatro".

José María Muscari, sobre el cierre del INT

"Me parece terrible. Ya se intentó hacer otras veces y siempre me pareció mal. Está todo mi apoyo para el INT, es una institución fundamental para la actividad teatral: algo que no hay que olvidarse y no deberían olvidarse nunca ninguna de las personas que manejan el país es que Argentina está a la altura de los dos lugares más importantes en relación a la actividad teatral mundial, que son Londres y Nueva York", sostuvo Muscari en diálogo con este medio. Y agregó: "Tiene la misma cantidad de espectáculos, la misma circulación cultural; es un gran valor argentino, una marca. En la calle Corrientes tenés la misma actividad que en Nueva York o en Londres, más todo el teatro independiente y oficial. A eso hay que sostenerlo con acción, y el teatro off y el independiente se sostiene a través de instituciones como el INT".

Paola Barrientos en Tarascones.

El descargo de Teresa Parodi sobre los recortes en cultura

"Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte", comenzó su descargo Teresa en los Gardel 2025. Y siguió: "Digo no a la descalificación permanente de sociedades de gestión colectiva, que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y creadoras, y de los intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner".