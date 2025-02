Escándalo cripto: Milei se subió a la estrategia de Jonathan Viale y acusó a los que lo critican de corruptos

El presidente Javier Milei buscó cambiar el foco de atención del escándalo cripto que desató su promoción de la memecoin $LIBRA y se subió este miércoles a la estrategia que presentó anoche Jonatan Viale para frenar la lluvia de críticas por permitir que el asesor estrella del Gobierno, Santiago Caputo, le interviniera la entrevista con el mandatario. "Ayer a la noche, Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierte desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados. La Justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta", tuiteó Milei.

"Los que cuestionan mi entorno deberían preguntarse qué tipo de gente estuvieron apoyando todos estos años (si es que no sabían). Ni ellos ni los que extrañan esos sobres vienen por mí, vienen por el futuro de todos los argentinos, yo solamente estoy en el medio Y NO ME VOY A CORRER", agregó.

El mandatario también sostuvo que "sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas", y agregó que "casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos".

Aunque ni el periodista de TN ni el primer mandatario argentino dieron nombre y apellido de las personas involucradas, en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2023, el candidato que sacó el 11, 03% de los votos fue el entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En ese momento disputó la interna de Juntos por el Cambio y perdió ante Patricia Bullrich -ambos cabeza de lista por el partido PRO-, que llegó a sacar el 16,97% de los votos y llegó a competir en las elecciones generales.

El descargo de Jonatan Viale

A las 20 del martes el periodista conductor de TN Jonatan Viale hizo un descargo a propósito de la repercusión de la entrevista que le hizo al presidente y fue emitida por el mismo canal el lunes por la noche, que tuvo gran repercusión por los dichos de Milei, pero también por un recorte editado que se filtró y fue difundido en las redes sociales. Allí, se pudo ver el momento en el que el asesor estrella del presidente, Santiago Caputo, interrumpe la entrevista para aconsejar sobre las respuestas que debía dar al Presidente, lo que Viale entendió que podría impactar con un "quilombo judicial", por lo que el periodista fue acusado en redes sociales de haber permitido que la entrevista con el mandatario fuera pautada y editada.

"Para los que tengan alguna duda sobre mí esta bien pero yo les puedo asegurar que nunca jamás, en la perra vida, agarré un mango no de este, de ningún Gobierno. No necesito, no quiero, no me interesa, tuve mil oportunidades, las rechacé todas", dijo en su defensa el martes por la noche.