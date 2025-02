Santiago Caputo presentó su renuncia y Milei no se la aceptó

Santiago Caputo se encuentra en medio del fuego cruzado en el Gobierno. Puso su renuncia a disposición de Javier Milei y el Presidente por ahora lo sostiene. "Mi renuncia a este Gobierno está en el primer cajón de Javier desde el primer día", reconoció a su círculo íntimo según pudo averiguar El Destape.

El principal asesor sabe que van por su cabeza. Responsabiliza a varios integrantes del círculo rojo pero hace foco en Mauricio Macri. En el medio se lleva la marca y trata de mitigar el escándalo de la estafa cripto y sobornos en el que se encuentran los hermanos Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue muy duro contra Caputo hoy en una entrevista. Si bien en el Gobierno niegan que sea una estrategia carnear públicamente al asesor, una de las premisas del joven consultor siempre fue: "Prefiero que me destrocen a mí y no a Javier ni a Karina". Llegó el momento de cumplir.

Santiago Caputo estuvo este martes y miércoles trabajando normalmente en el primer piso de la Casa Rosada desde donde digita la estrategia comunicacional y política del Gobierno. Fue después del bochorno que recorrió el país cuando se lo vio interrumpir la entrevista de Jonatan Viale con Milei, que estaba confesando que iba a usar el aparato del Estado para defenderlo en la causa por estafa.

Viale relató en su descargo en TN que Caputo lo llamó por teléfono y le pidió disculpas. Pero desde el entorno del asesor lo negaron: "No, no habló con Viale". Caputo hace semanas que está amonestado por Karina Milei, que de hecho le sumó al Gobierno a uno de sus enemigos más acérrimos: Iñaki Gutiérrez.

El joven influencer libertario había sido echado de Rosada por el propio Caputo luego de usar la cuenta oficial del Gobierno en Twitter para autoretuitearse. En medio de las internas con Karina Milei con Caputo, la hermana del Presidente le dio lugar de vuelta en Balcarce 50 y ya ocupa otra vez un despacho en Rosada. Un mensaje para el asesor.

Claro que una renuncia o despido de Santiago Caputo sería algo virtual y no material ya que el asesor no tiene cargo ni firma. Un caso similar al de Ramiro Marra. Ambos creados del "monstruo Milei", a Marra lo echaron pero no tiene cargo ni estaba afiliado a La Libertad Avanza. Fue solo un mensaje político.

Caputo por ahora seguirá siendo el brazo ejecutor de un Triángulo de Hierro que tiene su vértice principal que es Milei y su accionista mayoritaria que es Karina pero que comienza a desintegrarse en medio del momento más crítico del Gobierno libertario.