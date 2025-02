Nueva encuesta: los hermanos Milei son los más golpeados por el escándalo cripto

En medio del escándalo por la estafa cripto que el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales, una nueva encuesta reveló que el jefe de Estado y su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia, son los más cuestionados por la opinión pública. Para el informe, la consultora Zuban Córdoba hizo preguntas a 1.200 personas entre el 18 y el 19 de febrero.

"¿Qué tan creíble es para usted que Karina Milei recibió coimas por promocionar la criptomoneda?", dice una de las preguntas, después de que llovieran acusaciones por presuntos pedidos de sobornos en el entorno del Presidente. Ante esa consulta, el 54,3% consideró "creíble" la acusación, mientras que solamente el 39% dijo no creerla. El 6,8% dijo no saber cómo posicionarse.

En otro pasaje de la encuesta, el 66,7% consideró al escándalo por la estafa cripto como "la mayor crisis de Milei desde que asumió". El 24,9% no coincidió con esa afirmación y el 8,4% quedó enmarcado en la opción de "no sabe". Lo que es cierto es que el 87,9%, casi el total del universo consultado, respondió haber escuchado o leído sobre el escándalo.

Además, el 59,9% aseguró que "hubo estafa a los inversores que compraron la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei". En esa pregunta, el 29,5% no estuvo de acuerdo y el 10,6% dijo no saber. En el desglose de esa pregunta, separaron entre quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023 y quienes eligieron a Sergio Massa: el 53,3% de los votantes de Milei dijo que no hubo estafa y el 29,4%, que sí; entre los votantes de Massa, el 93,2% afirmó que el Presidente de la Nación incurrió en una estafa y el 3,6% dijo que no. El restante en ambos casos contestó no saber.

Las redes de Milei, otra parte clave de la encuesta

El escándalo por la estafa cripto comenzó cuando, en su cuenta personal, el Presidente promocionó e invitó a comprar la criptomoneda, antes de fijar el tuit en su perfil de X. A raíz de eso, comenzó un debate sobre el uso de las redes de Milei, al que se sumó Zuban Córdoba con la encuesta.

Solamente el 39,5% aseguró que Milei "actuó como ciudadano desde su cuenta personal", uno de los argumentos que dio el libertario para defenderse, mientras que el 56,4% se opuso a esa premisa. Menos pareja fue la afirmación sobre si el jefe de Estado "debería actuar como presidente del país y no como influencer": el 83% estuvo a favor, el 12,8% se opuso y 4,2% no contestó.