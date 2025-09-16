Horas después de dar una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, anunciar un mayor ajuste en la economía y repetir una vez más que "lo peor ya pasó", el presidente Javier Milei viajó a Paraguay para participar nuevamente de una cumbre del grupo de derecha Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). El mandatario, que en su mensaje anunció aumentos en jubilaciones, educación y pensiones de discapacidad sin aclarar que otras partidas reducirá, dará un discurso cerca de las 10 de la mañana. Al mediodía se reunirá con su par paraguayo, Santiago Peña.
Milei se fue de gira a Paraguay tras dar su cadena nacional
En VIVO
Participará de nuevo de la cumbre de derecha CPAC y se reunirá con el presidente paraguayo, Santiago Peña.
“Yo no dije lo peor ya pasó”: Bullrich se diferenció de Javier Milei y enciende la interna
La ministra de Seguridad marca distancia de una afirmación presidencial que remite a un antecedente crítico en la gestión de Mauricio Macri.
Las mentiras de Milei: habrá más ajuste en jubilaciones, salud y educación
En medio de una crisis económica aguda, el mandatario anunció un paquete de aumentos falsos. No recuperan lo perdido y hasta pueden hundir más el ajuste en partidas de extrema sensibilidad social.
El presidente Javier Milei presentó el lineamiento del Presupuesto 2026 , confirmó el rumbo del feroz ajuste que comenzó en diciembre de 2023 y adelantó que el año que viene será recordado como el de menor gasto público de los últimos 30 años. En una cadena nacional grabada desde la Casa Rosada, el mandatario ensayó una promesa de aumento en partidas sociales que no recupera la contracción acumulada a lo largo de la gestión libertaria. Para peor, el incremento está previsto sobre la proyección de una inflación irreal, por lo cual se podría generar un efecto contrario que hunda más el gasto público en Salud, Educación y jubilaciones.
Milei insiste con su contabilidad creativa y con la promesa incumplida de no emitir
El presidente Javier Milei aseguró que el proyecto de presupuesto para el próximo año incluirá una cláusula para impedir que el Banco Central financie al Tesoro con emisión monetaria. También lo prometió el año pasado y este año no lo cumplió. Contabilidad creativa para disfrazar como nuevos incrementos ya previstos.
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2026 mantendrá la premisa del superávit fiscal y la prohibición de financiar al Tesoro con la emisión monetaria del Banco Central, según aseguró el presidente Javier Milei, y aunque el año pasado hizo las mismas promesas hubo una que no cumplió: el BCRA financió al Tesoro con emisión monetaria.
Kicillof habló sobre el post-Milei: "Va a haber que tomar decisiones fuertes"
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires aseguró que la fuerza que gobierne después de Javier Milei va a tener que "tomar decisiones fuertes". También aseguró que "la fuerza política que gobierne tiene que tener más cohesión"
Después de la cadena nacional de Javier Milei y a menos de diez de la eleccion en la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof habló sobre las futuras elecciones en la Provincia de Buenos Aires y, en una proyección sobre su futuro político, aseguró que si más adelante que es presidente "va a haber que tomar decisiones fuertes". Por otro lado, también aseguró que los gobernadores lo "felicitaron tras las elecciones".
Las ocho claves del voto bonaerense y qué anticipan para octubre
Adónde perdió votos Milei, adónde los ganó el peronismo. Qué pasa con los ausentes y los extranjeros. Qué leen en LLA y en FP sobre el voto del campo. Y cuánto de esto se trasladará al 26-O.
Informe de La Sastrería
En las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, la unión de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO perdió 1,5 millón de votos si se la compara con 2021 y dos millones si la comparación es con 2023. Son números que encienden las alarmas en cualquier comando de campaña y que se explican por al menos ocho datos clave que los libertarios intentarán revertir de cara a octubre.
"Lo peor ya pasó": la frase que Milei ya dijo más de tres veces en dos años de ajuste
El presidente Javier Milei aseguró que "lo peor ya pasó" en su discurso de cadena nacional. Pero este es un comentario que ya dijo en varias ocasiones, por ejemplo en noviembre de 2024.
En medio de una crisis política y social que vive el Gobierno de Javier Milei, sumado a la derrota electoral de hace una semana y media, el presidente salió a hablar para tratar de reencausar su gestión. En un discurso plagados de promesas, el mandatario habló sobre el feroz ajuste que hizo durante su gestión y lo que significó para el pueblo. Sin embargo, lo hizo repitiendo una frase que ya había dicho en múltiples discurso: "Lo peor ya pasó".
Cacerolazos en diferentes puntos del país tras la cadena nacional de Milei
Estaban previstas varias protestas durante la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunció la presentación del presupuesto.
Con un mensaje grabado que saldrá por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche el proyecto de ley de Presupuesto 2026. A horas del anuncio, ya hay convocatorias de protestas para cuando termine la cadena. También hubo cacerolazos mientras hable el jefe de Estado.