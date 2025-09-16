Milei se fue de gira a Paraguay tras dar su cadena nacional

El presidente Javier Milei presentó el lineamiento del Presupuesto 2026 , confirmó el rumbo del feroz ajuste que comenzó en diciembre de 2023 y adelantó que el año que viene será recordado como el de menor gasto público de los últimos 30 años. En una cadena nacional grabada desde la Casa Rosada, el mandatario ensayó una promesa de aumento en partidas sociales que no recupera la contracción acumulada a lo largo de la gestión libertaria. Para peor, el incremento está previsto sobre la proyección de una inflación irreal, por lo cual se podría generar un efecto contrario que hunda más el gasto público en Salud, Educación y jubilaciones.