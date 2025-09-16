Eduardo Duhalde: "Si el Gobierno pierde en octubre, es posible que peligre la continuidad de Milei"

El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde analizó la derrota electoral de La Libertad Avanza de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que "es muy posible que peligre la continuidad del Presidente si pierde en octubre".

"Una derrota electoral en octubre pondría a Milei en una situación muy difícil, pendiente todavía de muchos juicios por corrupción, que en la gente tiene mucha importancia. Hay mucha gente enojada por eso", declaró en una entrevista con El Destape 1070. Y agregó: "Milei no hace una lectura correcta del resultado electoral, pero tampoco se que podría hacer cuando el gran problema que tienen ellos está vinculado con la corrupción y con el enojo de la gente".

Si bien alertó que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, "tuvo suerte de no tener muertos", el ex mandatario aclaró que no ve "un escenario de asamblea legislativa porque tenemos vicepresidente".

Además, sobre la elección provincial, Duhalde afirmó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "acertó con el desdoblamiento" y le atribuyó "mayor responsabilidad sobre la victoria electoral en la provincia de Buenos Aires". "Sin el desdoblamiento, este resultado no se hubiese dado", sostuvo, ya que "gracias" a este "y el triunfo bonaerense ahora estamos más convencidos de que se puede ganar bien el mes que viene".

"Yo me voy a ocupar exclusivamente, de ahora en más, de la provincia de Buenos Aires para ganar la gobernación en la provincia con los mejores dirigentes que consigamos", señaló el ex gobernador, que afirmó haberse sentido "contento por la victoria". Y acotó: "Esperaba el éxito electoral porque la gente ya empieza a cansarse de este Gobierno, que le quita de todo".

Sobre el Presupuesto y la cadena nacional

Por otra parte, cuestionó el anuncio de Milei por cadena nacional del envío del Presupuesto 2026 al Congreso. Según observó,"quiere cambiar su forma de ser" y le pareció "muy ordenadito hablando". "Pero la verdad que yo nunca jamás he hablado mal de este Presidente, pero veo que este señor no entiende la importancia, por ejemplo, de la producción", subrayó.

En ese sentido, señaló que "con el país que tenemos, estamos condenados al éxito, pero estamos muy quedados en el sector productivo."

Sobre la frase de que "lo peor ya pasó", Duhalde recordó que "Milei llegó por los defectos de los gobiernos anteriores". "A Milei lo veo absolutamente convencido cuando dice que lo peor ya pasó. Lo que pasa es que es muy difícil convencer a quienes ya hemos gobernado", cerró.