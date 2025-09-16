"Lo peor ya pasó": la frase que Milei ya dijo más de tres veces en dos años de ajuste y recesión

En medio de una crisis política y social que vive el Gobierno de Javier Milei, sumado a la derrota electoral de hace una semana y media, el presidente salió a hablar para tratar de reencausar su gestión. En un discurso plagados de promesas, el mandatario habló sobre el feroz ajuste que hizo durante su gestión y lo que significó para el pueblo. Sin embargo, lo hizo repitiendo una frase que ya había dicho en múltiples discurso: "Lo peor ya pasó".

En esta cadena nacional, Javier Milei aseguró: "Quisiera destacar que por cómo fue configurado el plan de gobierno los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo". Más allá de este comentario, por otro lado, vale decir que tanto Javier Milei como otros mandatarios que llevaron adelante varios ajustes también dijeron, en múltiples ocasiones, que lo "peor" ya había ocurrido y depsués demostraron esa mentira.

En este punto, durante el discurso que brindó el 10 de diciembre de 2024, a un año de asumir a la presidencia, Javier Milei brindó una cadena nacional en la que dijo: "Estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en este gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor, y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor". Lógicamente, ocho meses después todo está peor. También dijo qu lo mismo en noviembre de 2024 en una presentación ante empresas.

En este sentido, no fue el único que repitió constantemente este comentario. Uno de ellos fue Luis "Toto" Caputo, Ministro de Economía, que en varias charlas con periodistas en octubre de 2024 aseguraba que "lo peor ya pasó". Por otro lado, también le pidió -en ese momento- a los que "la están pasando mal que tengan más esperanzas que nunca".

Por otro lado, Mauricio Macri y Fernando De La Rúa " Caputo también hablaron de lo mismo. En 2018, en la previa de que su gobierno arranque una caída estrepitosa, el mandatario Mauricio Macri también habia sostenido lo mismo en la Asamblea del 1 de marzo. En aquel entonces dijo: "Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse".