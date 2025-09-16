Kicillof habló sobre el post-Milei: "Va a haber que tomar decisiones fuertes"

Después de la cadena nacional de Javier Milei y a menos de diez de la eleccion en la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof habló sobre las futuras elecciones en la Provincia de Buenos Aires y, en una proyección sobre su futuro político, aseguró que si más adelante que es presidente "va a haber que tomar decisiones fuertes". Por otro lado, también aseguró que los gobernadores lo "felicitaron tras las elecciones".

En una charla con Odisea Argentina, el programa de Carlos Pagni, Axel Kicillof aseguró que "no se puede hacer un gobierno antiproductivo" en clara referencia opositora al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, en esa misma consulta, al ser consultado sobre que cosa no repetiría con respecto a la última experiencia del Frente de Todos, Axel Kicillof aseguró: "El postMilei exige un ejercicio de política robusta, no podemos repetir errores del pasado".

En este mismo sentido, aseguró: "Me parece muy importante que la fuerza política que gobierne tiene que tener más cohesión que tuvo que cuando gobernamos la última vez". También añadió, en ese mismo sentido, que "va a haber que tomar decisiones fuertes".

En la misma entrevista, también hizo referencia al discurso de Javier Milei por cadena nacional. En ese sentido, aseguró que las "las jubilaciones bajaron un 14%, las pensiones opor discapcidades 19% y el presupuesto universitario un 31%. Entonces en terminos reales de crecimientos veremos que dice el Presupuesto, aunque lo que dudo es que recupere esto le destruía el superavit fiscal".

Por otro lado, también indicó: "El principal problema que teníamos era falta de dólares y Milei lo agravó", evaluó el gobernador, al tiempo que afirmó que el "problema de Argentina es de balanza comercial".







