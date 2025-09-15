Nueva encuesta: las razones detrás del voto en PBA y qué esperan los bonaerenses.

Una nueva encuesta de la consultora Rubikon Intel explicó la victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y la hemorragia de votos que sufrió La Libertad Avanza (LLA). Además, expuso la percepción de los bonaerenses sobre la reacción de Javier Milei post comicios.

"¿Por qué votó a Fuerza Patria?", preguntó la consultora en el sondeo, a lo que el 70,9% de los votantes de esa coalición encuestados, que podían elegir más de una opción, contestó que fue para "apoyar al gobernador (Axel) Kicillof"; el 41% contestó que lo hizo "por el liderazgo y apoyo a Cristina Fernández de Kirchner", el 39,7% votó a Fuerza Patria para "castigar al gobierno de Milei" y el 23,1% aseguró que fue para darle apoyo a su intendente.

Además, Rubikon Intel les preguntó a los votantes de La Libertad Avanza por qué eligieron a esa alianza: el 69,9% votó a los candidatos de Milei para "evitar el regreso del kirchnerismo", mientras que el 60,4% lo hizo para "apoyar a Javier Milei". La lista la completan el 40,8% que votó a LLA porque comparte "las ideas del Gobierno", 13,8% que lo hizo "porque el PRO decidió apoyarlo" y el 12,9% que optó por los libertarios porque "el candidato local le parecía mejor".

Cómo tomó la derrota el Gobierno

En otro apartado, la consultora preguntó: "Después del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo percibe el rumbo del Gobierno nacional?". Fue allí que el 33,7% opinó que Milei está "perdiendo control de la situación"; el 28,3% aseguró que "está profundizando el mismo camino, sin cambios", para el 19,4% está "haciendo ajustes para corregir errores" y el 13,7% contestó que el Presidente está "endureciendo su postura frente a la oposición".

"¿Cree que la derrota en Provincia afectó al gobierno de Milei", consultó Rubikon Intel, a lo que el 45% expresó que el Gobierno quedó "políticamente debilitado". Para el 30,3%, la derrota lo afectó, pero "aún conserva apoyo fuerte en otros sectores"; el 12% dijo que perder "lo fortaleció en su narrativa 'contra la casta'" y para el 8,1% la caída "no tuvo mayor impacto".