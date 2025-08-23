Milei remarcó cómo fue su semana política pero olvidó el caso de corrupción que explotó en su gobierno

“Nos pidió 100.000 dólares”, declaró bajo juramento de decir verdad un médico en la causa en que se investiga un supuesto pedido de coimas que involucra al presidente de La Libertad Avanza del Chaco y titular de la Anses local, Alfredo “Capi” Rodríguez. La extorsión era para que pudiera seguir trabajando con el PAMI. Otro director de Hospital declaró en un sentido similar en el mismo expediente y dijo que le pidieron 30 millones de pesos. ¿Para qué? “Para sostener el partido, la campaña”, explicó este segundo médico en referencia a la fuerza partidaria del presidente Javier Milei. Los testimonios surgen en un caso que investiga la justicia federal de Resistencia donde se observa la misma mecánica de corrupción que en el caso Spagnuolo. La hipótesis de los investigadores es que una parte de la “plata negra” quedaba en la zona y otra gran parte viajaba a Buenos Aires, cerca del entorno presidencial.