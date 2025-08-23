Milei remarcó cómo fue su semana política pero olvidó el caso de corrupción que explotó en su gobierno

Javier Milei replicó en redes sociales al posteo de Javier Lanari con el "resumen de la semana" del gobierno nacional en el que incluye sus puntos más destacados, entre los que incluyó el récord de Homo Argentum en el cine, pero olvidó hacer mención al escándalo de corrupción que explotó en su gobierno por el dinero para discapacitados. De esta forma, el Presidente intentó nuevamente desviar el tema, pese a que los comentarios a su publicación se llenaron de denuncias y memes por el caso que salpica a su gobierno, a su hermana Karina Milei y en particular a Diego Spagnuolo, muy cercano a Milei.
Escándalo por corrupción: así lo retrataron los grandes medio del mundo
Grandes medios de todo el mundo se hicieron eco del escándalo de corrupción que dispararon los audios viralizados de Diego Spagnuolo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad del gobierno de Milei.
Javier Milei compartió el posteo que hizo Javier Lanari sobre los "datos" de su gestión de esta semana, pero olvidó hacer mención de los audios que se viralizaron, y que ya generaron fuertes movimientos en la Justicia, en los que su exabogado personal Diego Spagnuolo advierte sobre el cobro de coimas. El Presidente, tal como hizo anoche en su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, evitó hablar del caso de corrupción que salpica a su gobierno y a su hermana Karina Milei.
Como en el caso Spagnuolo, otra denuncia por coimas en Chaco lleva a Menem y Karina Milei
Testigos dieron cuenta ante la justicia federal de Resistencia de pedidos de coima del presidente de LLA de Chaco y titular de la Anses local, Alfredo “Capi” Rodríguez, y sostuvieron que era “para sostener el partido, la campaña”. Las declaraciones describen una misma mecánica de corrupción que en el caso Spagnuolo. La hipótesis de los investigadores es que una parte de la “plata negra” quedaba en la zona y otra gran parte viajaba a Buenos Aires, cerca del entorno presidencial.
“Nos pidió 100.000 dólares”, declaró bajo juramento de decir verdad un médico en la causa en que se investiga un supuesto pedido de coimas que involucra al presidente de La Libertad Avanza del Chaco y titular de la Anses local, Alfredo “Capi” Rodríguez. La extorsión era para que pudiera seguir trabajando con el PAMI. Otro director de Hospital declaró en un sentido similar en el mismo expediente y dijo que le pidieron 30 millones de pesos. ¿Para qué? “Para sostener el partido, la campaña”, explicó este segundo médico en referencia a la fuerza partidaria del presidente Javier Milei. Los testimonios surgen en un caso que investiga la justicia federal de Resistencia donde se observa la misma mecánica de corrupción que en el caso Spagnuolo. La hipótesis de los investigadores es que una parte de la “plata negra” quedaba en la zona y otra gran parte viajaba a Buenos Aires, cerca del entorno presidencial.
Nadie se salva solo: los bonaerenses rechazan el recorte de salud de Milei
El Centro de Estudios Nueva Argentina realizó una encuesta a 800 bonaerenses. La percepción sobre el gobierno Nacional, el presidente Javier Milei, el uso de la motosierra y las problemáticas cotidianas fueron algunas de las preguntas. Los resultados.
Durante el mes de agosto, el Centro de Estudios Nueva Argentina realizó una encuesta a 800 bonaerenses a través de un diseño metodológico mixto, es decir, por encuesta telefónica y a través de grupos focales presenciales de carácter etnográfico, con un margen de error de ±3,5%. La percepción sobre el gobierno Nacional, el presidente Javier Milei, el uso de la motosierra y las problemáticas cotidianas fueron algunas de las preguntas realizadas.
Villarruel esquiva el caso Spagnuolo y se muestra con un adversario de Milei
Luego de que Karina Milei le endilgara la difusión de los audios de las denuncias de presuntas coimas, la Vicepresidenta fue a Chubut, donde compartió acto y elogios con Ignacio Torres. Qué dijo sobre las acusaciones del entorno de la secretaria General de la Presidencia.
La vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró con otro gobernador opositor a Javier Milei, en medio de la crisis en el gobierno por la investigación de un sistema de presuntas coimas que lideraría la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, cuyo entorno intentó endilgarle a la titular del Senado la filtración de los audios que desencadenaron el accionar judicial.
Milei miente con la cantidad de pensiones en Discapacidad: los números que lo desmienten
Las fake news que difunde el Gobierno no son casuales, sino que evidencian la intención de fundamentar el ajuste en una de las partidas públicas más sensibles a nivel social.
En busca de justificar el brutal ajuste en las pensiones en discapacidad, el Gobierno volvió a la carga con el discurso basado en el supuesto descontrol de otorgamiento de partidas en los últimos 20 años, lo cual significaría una suba superior al 1.000%. Sin embargo, las estadísticas desmienten a los libertarios y muestran su desconocimiento sobre los sistemas de protección a nivel internacional.