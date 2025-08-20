A cuánto equivale la deuda en jubilaciones, Garrahan, Conicet, Discapacidad y Educación

El Gobierno impulsó un programa feroz de endeudamiento que eleva la carga de intereses y vencimientos de capital, que asciende a una capitalización de deuda de 17,8 billones de pesos, el equivalente a cuatro veces el pago de jubilaciones mensual, 41 veces el gasto mensual en Educación, 59 veces el gasto para atención por Discapacidad, 1.148 veces en emergencia pediátrica y mantenimiento del Garrahan y 71.200 veces el presupuesto mensual del Conicet.

Jubilaciones

Sólo tomando el pago mensual en jubilaciones y pensiones, que representa a julio 4,6 billones de pesos, los intereses capitalizables generados por el mileísmo permitiría pagar cuatro veces el monto actual en haberes. Peor aún, el incremento en jubilaciones vetado por el presidente Milei implicaba un costo de 1,6 billones de pesos para todo el segundo semestre o 3,4 billones anualizado; es decir, podría haber sobre cumplido con la reparación de la pérdida de poder adquisitivo de los haberes jubilatorios.

Emergencia pediátrica y Garrahan

El presupuesto vigente para este año se actualizó a 186 mil millones de pesos al Hospital Garrahan, lo que implica un desembolso mensual de 15.500 millones de pesos. Con los 17,8 billones de pesos de intereses acumulados se podría pagar 1.148 veces el costo mensual.

El proyecto de Emergencia en Pediatría y Residencias declara por dos años la emergencia sanitaria en la atención pediátrica y en las residencias médicas nacionales, debido a la crisis que atraviesa el sistema, implicaba un gasto adicional estimado de 133.433 millones de pesos, unos 11.119 millones mensuales. Con la carga de deuda de la dupla Caputo-Bausili se podría responder 1.600 veces a esa demanda de actualización.

Discapacidad

La iniciativa legislativa –otra más que rechazó el Ejecutivo—buscaba asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027. Podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios.

Esto implicaba un refuerzo fiscal de entre 1,8 y 3,6 billones de pesos anualizados. Menos de una cuarta parte de la deuda que está dejando como herencia La Libertad Avanza. Tomando el mayor de los números de impacto fiscal, representa una erogación mensual de 300.000 millones de pesos mensuales. Los intereses capitalizados alcanzan para pagar 59 veces ese desembolso mensual.

Educación

El presupuesto anual en Educación alcanza los 5,2 billones de pesos, un tercio de los intereses capitalizados. Si se lo mensualiza, el gasto es de 433.333 millones de pesos. Los intereses acumulados a julio permitirían pagar 41 veces esa cifra.

Conicet

El presupuesto de este año del CONICET (que sigue sin tener presupuesto votado por el Congreso desde 2023) es de 507.413 millones de pesos, apenas 3.000 millones de pesos más que en 2024. Mensualizado equivale a apenas 250 millones de pesos mensuales. La carga acumulada de intereses (17,8 billones de pesos) representa 71.200 veces el gasto mensual del Conicet. El Presupuesto actual implica para el centro de investigación arroja una caída de 34,9% en términos reales en comparación con el que tenía en 2015.

La deuda oculta

La trampa está en la contabilidad creativa del Gobierno, que oculta esa bola de nieve que habrá que pagar por el festival de bonos que lanzó desde que asumió y no están expresados en la ejecución presupuestaria. En la ejecución del presupuesto no se reflejan los intereses capitalizables correspondientes a las Letras Del Tesoro Nacional Capitalizables (LECAPs) emitidas desde abril del 2024, así como los Bonos Capitalizable (BONCAP) y las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), como parte de la operación de traspaso de la deuda del BCRA al Tesoro. Si esos instrumentos tuvieran el esquema más convencional (intereses que se pagan y registran durante el plazo en que está vigente la deuda), el Resultado Financiero sería menor).

Al no pagarse -y por el cambio de composición- esos intereses se capitalizan, es decir, se suman como nueva deuda sobre la que recaen nuevos intereses. Ese incremento de la deuda, producto de intereses sobre intereses, más los compromisos performing (que sí se paga), ascendió en julio a 17,8 billones de pesos.

Prácticamente, en todas las licitaciones de deuda pública, el Tesoro Nacional emitió títulos capitalizables, siendo las LECAP (letras de corto plazo a tasa fija) los instrumentos más ofrecidos. Estos títulos presentan la particularidad de que los intereses generados se capitalizan, es decir, pasan a formar parte del capital y, en consecuencia, su pago se realiza junto con el del principal (al vencimiento del papel). Esta característica permitió al Tesoro evitar pagar intereses y mantener un superávit financiero durante el primer semestre de 2025.

La emisión de estos papeles fueron utilizados para secar la plaza de liquidez, ofrecer rendimientos exorbitantes a los inversores para hacer carry trade y mostrar un dólar artificialmente estable. No obstante, en julio, al incluir los intereses capitalizados de las LECAP, el resultado financiero se tornaría deficitario en 3,93 billones de pesos, considerando que en solamente ese mes se capitalizaron 3,76 billones. El propio Fondo Monetario informó el 1 de agosto que los intereses capitalizados hasta mayo ascendían a 12,27 billones de pesos, mientras que en junio, solo las LECAP representaron 1,68 billones.