Viralizan un video del papa Francisco denunciando coimas en el gobierno de Milei

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video en el que se lo puede ver al fallecido papa Francisco relatando un presunto pedido de coima por parte de un integrante del gobierno de Javier Milei a un empresario. El relato del sumo pontífice sorprende por la similitud en su descripción con las denuncias actuales de corrupción en las que se vio salpicado el oficialismo, y en particular Karina Milei, por los audios de Diego Spagnuolo, ex abogado personal del Presidente, sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El papa Francisco murió el pasado 21 de abril, pero sus palabras, su carisma y su imagen seguirán presentes en la memoria por mucho tiempo. Además de sus consejos y sus análisis sociales, económicos y políticos, Bergoglio se destacó en su pontificado por la claridad con la que expuso ciertos temas. Y en las últimas horas se viralizó uno en particular en el que Francisco relató un presunto pedido de coima a un empresario por parte del secretario de un ministro de Javier Milei, situación que rápidamente en redes sociales asociaron al escándalo de corrupción en ANDIS que terminó con la salida de Diego Spagnuolo de la institución.

En el video viralizado se puede escuchar a Francisco durante un encuentro con organizaciones sociales, hace un año, en el que recordaba que su abuela siempre le recordaba estar atento porque "el Diablo entra por los bolsillos". En ese sentido, agregó que un "emprendedor internacional" le contó que para hacer una inversión en el país se había presentado ante un ministro, quien le pidió que le dejara el proyecto y luego lo llamarían.

Francisco reveló que a los días el secretario del ministro llamó a este empresario para avanzar con la inversiones, pero cuando le entregó los permisos ya firmados, le consultó "¿Y para nosotros cuánto?". "Y para nosotros cuánto, la coima. El diablo entra por los bolsillos, no se olviden", detalló el sumo Pontífice en el recorte viralizado.

Las similitudes con los audios de Spagnuolo que evidenciaron corrupción en ANDIS

El video de Francisco denunciando este presunto pedido de coima rápidamente se hizo viral por la similitud con el modus operandi de corrupción que se conoció en los últimos días a través de los audios de Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier Milei, respecto a retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.