Salió la primera encuesta despues del caso Spagnuolo y le da un duro golpe a Milei

La explosión del caso Spagnuolo, a raíz de los audios del ex titular de ANDIS que reveló un sistema de presuntas coimas en beneficio de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, impactó de lleno en el gobierno de Javier Milei. La prueba de esto está en un estudio que mostro el impacto negativo que tuvo en las redes sociales, principal canal de difusión y militancia de la gestión del Presidente libertario y su hermana.

Un trabajo realizado por la consultora Ad Hoc sondeó cuáles fueron los conceptos más relacionados con el término "Milei" el pasado viernes, cuando comenzó la mayor exposición mediática de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el estudio, "Milei" fue mencionado más 264 mil veces durante la jornada.

Así las cosas, el principal término relacionado con "Milei" fue "Karina Milei" con 38.293 menciones, seguido de "Diego Spagnuolo" con 8.218, "Lule Menem" con 7.504 y "Karina" con 5.703.

Luego le siguen palabras que aluden al hecho y que lo condenan: "discapacitados" obtuvo 5.060 menciones, "corrupción" con 4.459, "coimera" con 4.095, "Menem" con 4.087, "Nacional de Discapacidad" con 3951 y "Milei estafó" con 3750.

Por otra parte, el estudio también sondeó la conversación digital sobre el término "Milei". En la medición del pasado jueves 21 de agosto, el sentimiento digital tuvo un 59% de negatividad, contra un 30% de positividad y un restante 11% neutral. La mayor crisis se observa en la comparación con la conversación digital entre el 1° y el 20 de agosto, en la que el sentimiento digital tenía un 51% de negatividad, un 37% de positividad y un 11% de neutralidad.

Caso Spagnuolo: Milei echó al director del ANDIS y avanza la investigación por las coimas

El pasado 20 de agosto se filtraron audios del ahora exfuncionario en los que se refiere a presuntos pedidos de coimas a droguerías en su organismo. Las grabaciones involucran a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; al director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Grabellini. Y también menciona a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.

En los audios, Spagnuolo dice: “Me están desfalcando la Agencia”. Y menciona que Grabellini, “tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba” (es decir que recauda dinero y presuntamente se entrega a funcionarios superiores). Sin embargo, lo más llamativo que dice el exfuncionario es lo que dejaron asentado en la causa judicial: