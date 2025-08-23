La nueva denuncia de Arrieta que involucra a Milei: "Ofrenda de amor"

Tras la explosión del caso Spagnuolo, que reveló una sistema de presuntas coimas que tendría como principal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la diputada nacional Lourdes Arrieta denunció una supuesta entrega de dádivas al presidente Javier Milei y su hermana de parte de una iglesia evangélica de Chaco.

"Yo creo que a Karina la superó la ambición al dinero. Una puede ser, pero está involucrado en este tema de las coimas, en las cripto, en los contratos de los Menem, con PAMI, no sabemos que hay detrás de ANSES", comenzó enumerando la diputada del nuevo bloque en Diputados, al que denominaron Coherencia. Y agregó: "Tampoco sabemos si el Presidente recibió dinero cuando fue a Chaco a la iglesia evangélica, si le dieron una ofrenda de amor entre comillas".

El 5 de julio pasado, Milei encabezó el cierre de la inauguración de la Iglesia Portal del Cielo en Chaco. Con Karina Milei y el gobernador radical Leandro Zdero entre los presentes, el Jefe de Estado dio, por primera vez, un discurso desde una iglesia evangelista en el que afirmó que "el Estado es la representación del maligno".

Sobre el término 'ofrenda de amor', explicó Arrieta: "Es lo que decimos los evangélicos cuando das una dádiva a quien querés ayudar; si hubo una ofrenda de amor al Presidente y la recibió Karina". Cuando se le insistió, asintió cuando se sugirió que se trata de "dinero a cambio de hacer algo"

"Como es una organización sin fines de lucro, hasta hace unos días, tampoco estaban obligados. Siempre ponen donaciones las que reciben y cuando dan es por donaciones", explicó la legisladora, que el año pasado abandonó La Libertad Avanza.

Caso Spagnuolo: los audios del escándalo

El pasado 20 de agosto se filtraron audios del ahora exfuncionario en los que se refiere a presuntos pedidos de coimas a droguerías en su organismo. Las grabaciones involucran a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; al director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Grabellini. Y también menciona a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.

En los audios, Spagnuolo dice: “Me están desfalcando la Agencia”. Y menciona que Grabellini, “tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba” (es decir que recauda dinero y presuntamente se entrega a funcionarios superiores). Sin embargo, lo más llamativo que dice el exfuncionario es lo que dejaron asentado en la causa judicial: