Villarruel, sobre los audios de las coimas: "Momento difìcil"

Mientras recrudece el escándalo por los audios que vinculan a altas esferas de la Casa Rosada con supuestos pedidos de coimas a farmacéuticas, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, aseguró que el Gobierno atraviesa "un momento difícil y bastante confuso". "Son definiciones políticas difíciles en un momento difícil y bastante confuso", dijo Villarruel tras encabezar un acto por el 90º aniversario de la ciudad chubutense de Río Mayo.

La titular del Senado respondió de esa manera a una consulta acerca del contexto político actual, tras los audios en los que Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), reveló un presunto entramado de corrupción que llega hasta Karina Milei y que derivó en múltiples allanamientos ordenados por la Justicia.

"A mi me votaron como Vicepresidente y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación, así que quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos estoy cumpliendo con mi rol", agregó Villarruel, según el medio local ADN Sur.

Villarruel se mostró durante un acto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y también referente de Provincias Unidas, nuevo frente electoral que lanzaron distintos mandatarios provinciales, mientras siguen las repercusiones por el caso Spagnuolo. "Cumplo mi rol con probidad. Parte de ese rol es estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades", señaló la vicepresidenta.

Por otro lado, también destacó que pretende que sus funciones no sean las de "una figura decorativa", al hacer alusión a otros funcionarios anteriores que ocuparon su mismo cargo. "Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacían absolutamente nada; no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que me da la Constitución y parte de ese rol es tratar con senadores, gobernadores e interiorizarme con lo que pasa fuera de la Capital Federal", señaló.

Qué revelan los audios de Spagnuolo

En los últimos días comenzaron a circular más de 20 audios de origen desconocido, en los que se escucharía a Spagnuolo describiendo un supuesto esquema de retornos y desvío de fondos. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo, que es amigo de Milei y fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos, indicó también que se reunió con él para darle a conocer el presunto pedido de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En otro de los audios, insiste: "Hablé con el Presidente (Milei) y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan. Tengo todos los WhatsApps de Karina'”.