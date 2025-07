Villarruel en la edición de La Rural de 2024

La vicepresidenta Victoria Villarruel no asistió al cierre de la exposición agropecuaria en La Rural, donde el presidente Javier Milei volvió a castigarla verbalmente. Pese al derecho de admisión que le aplicó la Casa Rosada, la titular del Senado no responderá y se sigue mostrando con gobernadores, a los que su ex compañero de fórmula busca acercarse. Además, en paralelo, aplica su versión de la "motosierra" en el Senado.

Acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luís Caputo, Milei entró en una camioneta en la pista del predio de La Rural, para luego, desde el palco, anunciarle a las patronales agropecuarias que impulsará una baja en las retenciones. El Presidente les dijo lo que querían oír y esperó, luego, como algunos gobernadores de la Pampa húmeda expresaron el apoyo a su decisión.

La medida se dio en un momento en el que los gobernadores comenzaban a hacer sentir su poder de fuego en el Congreso y en el que los Milei buscan acuerdos en las provincias para las elecciones legislativas.

Por eso, un cara a cara entre los enemistados presidente y vice no podía opacar la perfo de Milei. En la semana, Villarruel ya tenía la invitación de La Rural. El viernes a la noche, en el programa de uno de los comunicadores predilectos del líder de La Libertad Avanza (LLA) daban por hecho la presencia de la titular del Senado.

Sin embargo, fuentes cercanas a Villarruel informaron a El Destape que "desde Protocolo de Presidencia no autorizaron ni habilitaron los QR de los acompañantes de la Vicepresidente y no se sabía en qué sector se ubicaría". Luego explicaron que es "usual en este tipo de eventos" que se dé "a conocer previamente cuál será su lugar asignado, incluso tener confirmación de los sectores de su equipo, algo que corresponde y depende al área de protocolo de Presidencia".

Enemiga jurada de la Vice y vocera del mileismo puro, Lilia Lemoine se despachó en su Twitter y ofreció una versión paraoficial. "Pedir 10 lugares sin informar quiénes asisten, cuando los diputados mismos tenemos que estar registrados y con invitación días antes. Es un desprecio hacia la investidura presidencial", lanzó la cosplayer, que, entre otras cosas, acusa a Villarruel de "atentar contra el plan económico del Gobierno" de déficit cero, que Milei conceptualizó en la "motosierra".

El viernes a la noche, este medio pudo saber que Villarruel no iba a asistir. "Está planeado todo para humillarla", se quejó una voz que transita los pasillos del Senado.

Ya el martes, Milei le había disparado los calificativos de "traidora" y "burra" a Villarruel, en el marco del denominado Derecha Fest realizado en Córdoba. No hubo respuesta de la Vice. "Entiende que no debe contestar nada. A ella le suma", entendió la misma fuente.

El Presidente se acordó de Villarruel en su discurso en La Rural. "Es increíble que los mismos viajes que curiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje por los viáticos del Congreso para fines personales, pasear, o políticos, rosca", una devolución a su ex compañera de fórmula, que, dos semanas atrás y en una catarsis por Instagram, denunció que usaba "avión de línea" y no "del Estado", ya que "esos los usa Milei y su hermana".

"Lo de los viajes tiene que ver con su posición como Presidente del Senado de la Nación, la Casa de las Provincias. Es un rol propio de su función", respondieron fuentes que pueden hablar en nombre de la Vicepresidenta.

Sus giras por las provincias y la motosierra en el Senado

El lunes, Villarruel fue recibida por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en un encuentro que incluyó a los tres senadores por esa provincia. Desde la gestión santiagueña le brindaron al cónclave un carácter estrictamente protocolar y parte de una escala tras su visita a Catamarca.

En efecto, la Vice había estado el fin de semana en la Fiesta del Poncho en Catamarca el viernes pasado, donde se mostró con el gobernador Raúl Jalil. No sucedió lo mismo el el 9 de Julio, cuando Villarruel fue a la Casa Histórica de Tucumán, a la que Milei no asistió, y no pudo mantener contacto con el jefe provincial Osvaldo Jaldo.

Villarruel recibida por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora

Un día antes del viaje a Tucumán, la Vice firmó el decreto presidencial 401/25 con el que cerró definitivamente el jardín de infantes del Senado, aplicando su versión de la "motosierra" de Milei.

En octubre del año pasado, la titular de la Cámara Alta había ordenado suspender las actividades de esa dependencia, alegando "irregularidades estructurales que podrían llegar a poner en riesgo la vida de los niños y el personal del establecimiento".

El decreto firmado en este año ordena la restitución de la planta baja y el primer piso del inmueble ubicado en Moreno 2010, propiedad de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. Allí se señala que la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó propuestas para "acondicionar" el lugar, pero arribo que esto "no resulta posible por su condición de base".