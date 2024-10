La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó una disposición para suspender "temporalmente toda actividad" en el jardín de infantes del Senado, establecimiento en el que personal de la Cámara Alta del Congreso manda a sus hijos; por ese motivo, se licenciará a los 72 padres y madres de niños que concurren al jardín una licencia hasta el 31 de diciembre.

El decreto que Villarruel firmó el último viernes por la noche es el 43/24 y todavía no figura en la página web del Senado pero fue confirmado por fuentes del parlamento a El Destape. En el comunicado, se alegan "irregularidades estructurales que podrían llegar a poner en riesgo la vida de los niños y el personal del establecimiento".

Según agregó la comunicación de la cámara conducida por la Vicepresidenta de la Nación, la decisión "se sostiene en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"Cabe destacar que el Jardín Del Bosque no cumple con la normativa correspondiente la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras (Ueresgp)", siguió, y señaló que el jardín "no cumple con el plano de instalaciones contra posibles incendios", "no cumple con el Plan de autoprotección" y "el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos".

Villarruel despidió a 38 trabajadores del Senado

La presidenta del Senado instrumentó el viernes el despido de 38 empleados del Senado y se prepara para desvincular a más trabajadores de la Cámara Alta, según informó la agencia Noticias Argentinas. El decreto, que lleva la firma de Villarruel, dejó sin efecto nombramientos que habían sido motorizados en octubre pasado por la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, con los que había incorporado a la planta permanente del Senado a 138 empleados. Según detalló esa agencia de noticias, en lo que va del año la cifra de desvinculaciones asciende a 419.

Una vez que se conoció la noticia, la propia Villarruel festejó los nuevos despidos en el parlamento. Al compartir una nota en la que Infobae informaba sobre las desvinculaciones, la Vicepresidenta escribió en su cuenta de X: 419 ñoquis menos en el Senado.

A finales de abril, Villarruel había firmado una resolución para la creación de la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD), con el objetivo central de "analizar y revisar los recursos humanos del organismo para optimizar los recursos públicos destinados a las diversas áreas", al observar cuestiones "poco claras" en la estructura. La comisión fue integrada por la secretaria administrativa, María Laura Izzo; la prosecretaría de Coordinación Operativa, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Una vez culminado el proceso liderado por Izzo, la CAD emitiría recomendaciones "a los efectos de optimizar la utilización de recursos humanos existentes".