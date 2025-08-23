Jonatan Viale se burló de Javier Milei al aire de TN: "Todo bien, pero..."

Jonatan Viale se puso a escuchar la conferencia de Milei y se burló en vivo del presidente.

Jonatan Viale interrumpió la conferencia de prensa de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario y se burló en vivo del presidente. Esto fue a raiz de la nula explicación del mandatario sobre el caso Spagnuolo, dado que se esperaba que hable al respecto y optó por referirse a "la volatibilidad de la tasa de interés".

"Un tema que genera mucho debate, ¡la volatilidad de la tasa de interés!", comenzó diciendo Jonatan Viale. Entre risas, y aclarando que le pareció "impresionante" lo que dijo el presidente, Viale cortó la conferencia de Javier Milei y dijo: "Ustedes me avisan. Todo bien, no vamos a escuchar sobre la volatilidad de la tasa de interés".

"Es importante, pero me parece que la gente no está esperando el tema volatilidad", agregó Jonatan Viale. El momento ocurrido en TN se hizo viral rápidamente en las redes sociales y se suma a las críticas del periodista hace algunas horas, luego de estallar el caso Spagnuolo.

Eduardo Feinmann también habló sobre el caso Spagnuolo: "Se terminó todo"

Eduardo Feinmann reaccionó a lo ocurrido con Diego Spagnuolo y al aire de LN+ lanzó un fulminante comentario sobre lo que estaría ocurriendo internamente entre Javier y Karina Milei, quienes todavía no se pronunciaron sobre el caso que paraliza a la sociedad y pone en jaque a La Libertad Avanza.

Al aire de su noticiero en LN+ Eduardo Feinmann dio su opinión sobre el terrible escándalo con Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y lanzó: "¿Qué es lo que creo? La preocupación más grande del Gobierno en estos momentos es si llegan a llamar al señor este (Spagnuolo) y cambia a arrepentido. Es la gran preocupación del Gobierno, que el tipo se transforme en el arrepentido. Game over, se terminó todo". Por su parte, su colega Pablo Rossi sentenció: "Se lleva puesto al Gobierno".