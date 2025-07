Duro cruce entre una integrante de LN+ y el director de la Casa de Tucumán.

En el marco de la celebración por el Día de la Independencia, se vivió un tenso cruce entre una de las figuras de LN+ y un funcionario del gobierno de Javier Milei. Fue en el programa + Noticias, encabezado por María Laura Santillán.

Allí estaban entrevistando al director de la Casa de Tucumán, José María Posse, quién tuvo una larga discusión con la historiadora Camila Perochena que fue comentada hasta por el propio presidente.

El cruce comenzó cuando la columnista del programa de María Laura Santillán e historiadora se refería a un viejo discurso de la ex presidenta Cristina Fernández en un 9 de julio en el que hizo hincapié en la independencia cultural.

Ante esto, el funcionario reaccionó e interrumpió: "No estoy en absoluto de acuerdo en referencia a que Cristina Kirchner utilizó métodos que se correspondían. Ella venía acá y en su mandato se permitió que se hiciera un homenaje a montoneros. Este salón histórico en el 1974 fue invadido por estos personajes y se pintaron consignas y eso se reivindicó en la época de Cristina".

En ese sentido, José María Posse, agregó: "Ella (Cristina) venia acá, trataba a la gente con simpleza, pero después no iba a un acto patrio, se iba al hipódromo de Tucumán donde la esperaban miles de fanáticos de ella, no había banderas argentinas, sino de todos colores. No voy a permitir que digan que cristina reivindicó algo acá".

Tras esto, Camila Perochena remarcó que estaba tratando de explicar que "todos los políticos hacen un uso del pasado". "Te puede gustar o no gustar, podes ser crítico o no. Cristina hizo un uso del pasado como Javier Milei lo hace. Cuando él dice que Argentina fue una potencia mundial en 1910 también es manipular o moldear el pasado", sostuvo.

La dura discusión entre la panelista de LN+ y el director de la Casa de Tucumán

El director de la Casa de Tucumán volvió a arremeter asegurando que Argentina fue potencia mundial en 1910 "cuando se utilizaron las políticas que el presidente está intentando por todos los medios que de una vez por todas empiecen a funcionar".

El funcionario del gobierno de Javier Milei insistió que "este país en la época de Julio Argentino Roca fue una potencia mundial" y subrayó que "las primeras leyes que le dieron derechos a los trabajadores las hicieron acá (en Tucumán) con Roca".

Tras la discusión la historiadora Perochena afirmó que el gobierno nacional "está reemplazando a los historiadores de todos los museos por gente con una mirada política y no histórica".