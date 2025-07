Luis Majul y Esteban Trebucq se cruzaron en el LN+.

Esteban Trebucq y Luis Majul son dos de los conductores estrellas del canal oficialista LN+ y por eso un reciente cruce que protagonizaron ante las cámaras se hizo viral en las redes sociales. El "Pelado" se mostró contrariado porque su colega no quería quedarse en el pase de sus programas y lo chicaneó con un aspecto estético.

Trebucq se quejó de que Majul le suele entregar tarde el aire de su programa y de ese modo lo empezó a apurar para que se quedar un rato en su ciclo. "Me entregás tarde todos los días. Además, llegué temprano para hacer el pase con vos. Tenemos un montón de cosas que hablar", comenzó su descargo el periodista.

"Ahora que le metiste el carmelazo ese me entregás tarde, te vas", siguió Trebucq en LN+, en alusión a la tintura que Majul se habría hecho en la cabeza. Y siguió: "No puede ser. Tantas ganas tenía de hablar con vos, no podemos dialogar. Dale, mirá que hablo con recursos humanos, eh. Todos los días lo mismo, no puede ser. Voy a venir 20.30 a hacer el pase con vos, pero tenés tantos invitados que no me dejás hablar".

Por su parte, Luis Majul se sumó al tono irónico de su colega y le retrucó: "¿Le podés meter una s a las palabras? Este ve lo que quiere: es pelado, más petiso que yo. Chau, chicos".

Insólito: según Majul, Cristina Kirchner sale al balcón solo para molestarlo

Luis Majul no tolera que la expresidenta Cristina Kirchner salga al balcón de su casa a saludar a la gran cantidad de manifestantes que se acercan todos los días a acompañarla. Hace algunas semanas, en medio de su programa de LN+, el conductor lanzó una definición inesperada al respecto.

Majul desbloqueó un nuevo nivel de ego al considerar que las demostraciones de afecto de la exmandataria a su militancia son en verdad provocaciones dirigidas exclusivamente hacia él. "Te dije que salía, esta es la hora que sale", le dijo Majul a sus compañeros. Mientras en las imágenes se veía a una Cristina contenta, saludando a los manifestantes, alrededor de las 20.20, Majul aseguró: "Yo creo, no me quiero arrogar nada, me parece que es un mensaje para nosotros, es una señal para nosotros".