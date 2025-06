El periodista de LN+ Luis Majul no tolera que la expresidenta Cristina Kirchner salga al balcón de su casa ubicada en el barrio porteño de Constitución a saludar a la gran cantidad de manifestantes que se acercan todos los días a acompañarla mientras espera su detención. En medio de su programa, el conductor lanzó una definición inesperada al respecto.

Si bien algunos presentadores parecen competir por ver quién es el más enfurecido frente a los gestos de Cristina Kirchner en el balcón de su casa, Majul desbloqueó un nuevo nivel de ego al considerar que las demostraciones de afecto de la exmandataria a su militancia son en verdad provocaciones dirigidas exclusivamente hacia él.

"Te dije que salía, esta es la hora que sale", le dijo Majul a sus compañeros, en medio de su programa de LN+. Mientras en las imágenes se veía a una Cristina contenta, saludando a los manifestantes, alrededor de las 20.20, Majul aseguró: "Yo creo, no me quiero arrogar nada, me parece que es un mensaje para nosotros, es una señal para nosotros".

No contento con su descargo, el periodista también decidió presionar a la Justicia. "¿Cómo evalúan los jueces de ejecución las salidas de Cristina?", se preguntó.

Tras varios días de movilización frente a la casa de la exmandataria y pese a la represión policial durante el fin de semana, militantes de diversas corrientes peronistas, sindicatos y organizaciones sociales se mantienen firmes en el lugar. Es por eso que varias veces al día, Cristina Kirchner suele retribuir ese afecto con salidas a su balcón, en las que saluda a los manifestantes y escucha sus mensajes. Estos momentos suelen ser retratados y capturados por los distintos canales de televisión que se mantienen apostados en el lugar. En ese contexto, las señales más antiperonistas utilizan el momento para despotricar y quejarse de los movimientos de CFK y reclamar que no vuelva a mostrarse de esa manera en cuanto se efectivice su condena.

A qué hora es la movilización por Cristina el miércoles

Tras anunciar un nueva movilización a Comodoro Py para acompañar a Cristina Kirchner el próximo miércoles, las organizaciones convocantes definieron la hora de inicio. Desde los distintos sectores confirmaron que la manifestación popular iniciara a la 10 de la mañana desde la esquina de Avenid San Juan y San José, donde se realiza la vigilia desde hace una semana.

El próximo miércoles 18 de junio, CFK deberá dirigirse a los tribunales federales para notificarse de su condena a prisión e iniciar efectivamente la pena. Sin embargo, no lo hará sola, ya que tanto el peronismo como otro partidos político, organizaciones sociales y sindicatos convocaron a un marcha para proteger y acompañar a la expresidenta. Hasta este lunes restaba definir la hora, que ya fue confirmada por los mismos organismos.