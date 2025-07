De la "austeridad" al mega endeudamiento: Pullaro viajó a EEUU en busca de U$S 1.150 millones

La misión internacional de Maximiliano Pullaro tendrá como destino las ciudades de Washington y Nueva York

Si bien Maximiliano Pullaro enaltece las medidas que lo llevaron a tener una "administración austera", el gobernador santafesino viajó a Estados Unidos en una misión destinada a conseguir financiación para el desarrollo de obras públicas. La gira se da en el marco del mega endeudamiento habilitado por la Legislatura provincial en junio, por un total de 1.150 millones de dólares.

El mandatario radical replica el modelo económico del presidente Javier Milei, con medidas de ajuste y endeudamiento, al igual que ocurrió con el libertario y su decisión de recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa línea, Pullaro remarcó que la intención de esta visita al territorio norteamericano es conseguir el dinero "a la tasa más baja posible" y adelantó que mantendrán una serie de reuniones con entidades bancarias.

En tiempo récord, la mayoría del oficialismo de Unidos por Santa Fe en Diputados y el Senado logró la aprobación de dos proyectos solicitados por el Gobernador. El primer endeudamiento es con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por U$S 150 millones, mientras que el segundo es un pedido para emitir bonos en el mercado de valores de Nueva York por una cifra de U$S 1.000 millones.

Antes de dar inicio al viaje el pasado viernes, el Gobernador afirmó: “Queremos invertir en estos cuatro años de gestión alrededor de 5.000 millones de dólares para acercarnos a ese objetivo de u$s 8.000 millones, que es lo que necesita la provincia". Además, aseguró que este plan de obras "tiene que ver con el retraso en la infraestructura energética y vial, principalmente sanitaria, educativa y de seguridad, que tiene Santa Fe, de alrededor de 8.000 millones de dólares”.

En ese sentido, señaló que en Santa Fe se está invirtiendo "cuatro veces más" que el resto de las provincias en materia de infraestructura y le envió un palito al Presidente. "Lo hicimos con recursos propios, que ahorramos porque bajamos el costo del Estado. Tenemos 5 mil empleados menos en la provincia de Santa Fe y bajamos los costos de los ministerios en un 40%", sostuvo.

La misión internacional tendrá como destino las ciudades de Washington y Nueva York, donde mantendrán reuniones con diversas autoridades, entre las que se encuentran representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Embajada Argentina, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Mundial y el Departamento de Estado norteamericano. Como parte de la comitiva lo acompañarán el ministro de Economía, Pablo Olivares, y su par de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. A cargo de la provincia quedará la vicegobernadora, Gisela Scaglia.

"El mayor endeudamiento de la historia": la oposición contra Pullaro

La decisión de endeudarse por parte de Pullaro despertó las críticas en el arco opositor provincial. Uno de los que votaron en contra del endeudamiento fue Omar Perotti: el senador peronista y exgobernador cruzó a su sucesor durante su discurso en la Legislatura provincial.

“Santa Fe no recauda dólares, pero tiene que pagar en dólares. Y cumplió, incluso, con tres devaluaciones. Eso nos califica distinto frente a los mercados”, destacó en su discurso en el Senado santafesino. Luego, Perotti remarcó que "el cumplimiento de las obligaciones permitió que la provincia mantuviera la mejor calificación de deuda del país". "La Bolsa presta plata las 24 horas, los 365 días del año. No insulten nuestra inteligencia con que hay que apurarse porque vienen las vacaciones", lanzó el exgobernador.

Por su parte, el senador Marcos Corach afirmó que la provincia se estaría endeudando en tasas muy altas. "No tuvimos posibilidad de discutir. Cuando nosotros queríamos tomar endeudamiento el mismo Pullaro como diputado pretendía tener un plan detallado de en qué se iba a gastar la plata. Estaba bien. Nosotros a ese plan no lo tenemos", afirmó el ex ministro de gestión pública en la gestión de Perotti.

En tanto, la legisladora y también ex ministra de salud del anterior gobierno provincial Sonia Martorano justificó que el interbloque peronista votó en contra porque “es el mayor endeudamiento que tomaría la Provincia en su historia" y porque "no creemos que exista un apuro de tomar tanta deuda en un corto plazo porque esto se puede tomar en etapas”.