La insólita defensa del periodista que echaron de LN+ tras celebrar la condena a CFK: "No era por ella"

Increíble: lo echaron de LN+ y ahora dice que no festejó por la condena a Cristina Kirchner.

Tomás Díaz Cueto, periodista de LN+ que despidieron tras festejar la condena a Cristina Kirchner, realizó un descargo tras conocerse la noticia de su desvinculación. Llamativamente, el comunicador aseguró que no descorchó un champagne "por ella".

"Entiendo que son procesos, no me lo esperaba, estaba contento haciendo mi laburo", aseguró Tomás Díaz Cueto. En diálogo con América TV, el periodista reconoció: "Hoy me citaron para hablar de esta situación y tratar de entender qué fue lo que pasó, ese proceso va a llevar un par de días y ver qué hice mal para que algo así suceda, en materia profesional creo haber cumplido siempre todas las expectativas".

Sobre sus diferencias políticas con Cristina Kirchner, Tomás Díaz Cueto aseguró: "Mi familia la pasó mal por cuestiones políticas en materia de laburo y mi familia luchó contra la gestión kirchnerista, cuando descorché el champagne, como lo hicieron muchísimos colegas, lo hice con total ingenuidad".

Manifestando que no festejó por "Cristina en particular", Tomás Díaz Cueto se excusó: "Estaba contento porque había justicia, no por Cristina en particular, sino por todos, de hecho lo digo en el video, es el inicio en la historia argentina para que empiecen a ir presos los que tienen que ir. Después si le duele a alguien o no, no sé, mis redes son mis redes, es algo personal, quizá molestó eso, pero no tengo claro por qué no estoy más (en LN+)".

Qué dijo Ángel de Brito sobre el despido de Tomás Díaz Cueto en LN+

Uno de los periodistas figura de LN+ fue despedido en las últimas horas. Esto se dio tras conocerse un video de él celebrando con champagne la condena firme contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

Tomás Díaz Cueto quedó fuera de LN+ y los detalles de su despedida sorprendieron a muchos. Ángel de Brito, durante su programa "Ángel Responde (Bondi)", afirmó que “lo echaron por su ideología” y que el cronista, hasta entonces movilero en el programa de Horacio Cabak, generó controversia. De Brito explicó que el canal consideró que estaba “demasiado expuesto” en un momento crítico, sugiriendo que el ataque a su colega Alan Ferraro podría haber sido confuso y dirigido hacia Díaz Cueto, a quien describió como “mucho más picante” en su enfoque contra los kirchneristas.

Por otro lado, Julieta Argenta aportó una gran revelación sobre el despido. Contó que “ya lo venían teniendo super montado en un huevo” debido a ciertos errores cometidos por Díaz Cueto. Un episodio significante fue cuando le hackearon el celular, lo que generó preocupación en el canal, ya que había contenido sensible que podría haberse filtrado. Esta situación llamó la atención del departamento de recursos humanos.