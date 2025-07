El Gobierno nacional decidió adelantar el fin de la gestión del historiador Gabriel Di Meglio como director del Museo Histórico Nacional y no podrá realizar su última visita guiada, prevista para este sábado a las 17. Sin embargo, dará una charla en Parque Lezama, a metros del edificio que posee incontable patrimonio de la historia argentina.

Cuando el lunes 30 de junio le comunicaron su despido, acción efectuada por la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, a Di Meglio le dijeron que sería efectivo recién a fin de mes. Es decir, a pesar de estar despedido, seguiría al mando del museo durante todo julio.

Fue en ese contexto que, a modo de "último baile", el reconocido historiador decidió adelantar la visita guiada sobre la historia de los sectores populares, que iba a hacerse en agosto. "La uso a modo de despedida", dijo Di Meglio a El Destape el lunes, menos de 24 horas antes de que le anunciaran su desvinculación inmediata.

El flyer se movió tanto en redes sociales que lo que originalmente iba a ser una visita guiada se convirtió en una convocatoria para dar un apoyo político a Di Meglio, a quien no le dijeron los motivos de su despido, más allá de sus críticas por la falta de presupuesto para todos los museos nacionales. "(Liliana Barela) me dijo que era una decisión política. No me dijo por qué. Cuando le pedí que diera alguna razón, dio a entender que fue porque yo había expresado públicamente en medios algunas opiniones que no habían gustado, como cuando me preguntaron si teníamos presupuesto y dije que no", explicó al hablar de la comunicación de su despido.

La charla se hace igual

El intento gubernamental de frenar la última visita guiada de Di Meglio se quedó en el casi, ya que, aunque no podrá hacerla adentro del museo, el ahora exdirector dará una charla a solo metros. Así, se mantendrá el espíritu de la jornada, para la que se esperan muestras de apoyo a Di Meglio tras su despido.

"Hoy me comunicaron que mi último día en el Museo Histórico Nacional no será a fin de mes, como me dijeron la semana pasada, sino hoy mismo", escribió el historiador en sus redes sociales. "No podré entonces hacer la visita planeada para este sábado 12, pero como recibí muchos mensajes de quienes querían venir a modo de despedida, se transformó en una charla junto al museo del otro lado de la reja, en el Parque, yendo hacia la calle Brasil. Y si tienen ganas luego entran y visitan lo que hicimos en estos años", concluyó.