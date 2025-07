Tras su injustificado despido del Museo Histórico Nacional, Di Meglio dará una visita guiada: "La uso a modo de despedida"

El historiador Gabriel Di Meglio, despedido de la dirección del Museo Histórico Nacional por una "decisión política", dará una última visita guiada en el museo ubicado en Parque Lezama, Ciudad de Buenos Aires. Sin motivos reales para su desvinculación, la decisión del Gobierno obligó a que se adelantara la que ahora será la última visita guiada del reconocido profesional: será este sábado a las 17.

El lunes 30 de junio, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, le comunicó a Di Meglio su despido como director del Museo Histórico Nacional. "Me dijo que era una decisión política. No me dijo por qué. Cuando le pedí que diera alguna razón, dio a entender que fue porque yo había expresado públicamente en medios algunas opiniones que no habían gustado, como cuando me preguntaron si teníamos presupuesto y dije que no", explicó el historiador a El Destape. "Cuando no hay explicación, también puede ser que quien ahora va a ser mi sucesora y que era mi autoridad inmediata hasta ahora, la directora Nacional de Museos (María Inés Rodríguez Aguilar), quisiera el puesto. Esas cosas ocurren también en el Estado", continuó.

El despido del director llegó en un momento en el que se llevaba a cabo una "renovación" del museo que tiene su entrada sobre Defensa 1600. "Es una pena interrumpir ese proceso. El guión nuevo constaba de seis exhibiciones de la muestra permanente. Hicimos cuatro, estábamos trabajando en la quinta y nos quedaba para el año que viene la sexta", puntualizó.

La cuestión de fondo por la que Di Meglio criticó la actual gestión nacional es la falta de presupuesto. "No hay más presupuesto. Se mantiene el pago de salarios del personal, que es lo que sostiene la institución, y los servicios de la casa, la luz y el agua. También siguen estando las empresas de seguridad y limpieza, que son tercerizadas. Todo lo demás no está más. Si vos querés hacer una muestra que implica comprar materiales, o tener pintura para el edificio, o membranas para que no se filtre la lluvia, no hay", contó el por ahora director del museo, hasta fin de mes, a este portal.

"Tengamos en cuenta que muchos de los museos nacionales en todo el país son edificios muy antiguos. Si uno no los va manteniendo, después es muy caro arreglarlos. Si los mantenés a tiempo no es tan caro, no es que necesitás grandes inversiones, es un poco de dinero. En todo el 2024 y lo que va de 2025 solo recibimos hace un mes la primera caja chica, que antes se daba una por mes, y eso es todo, que fue un poquito más de un millón de pesos y para dos museos, el Histórico Nacional y el del Traje, que ahora nos pertenece también. Es un monto que se acaba en un ratito", subrayó Di Meglio.

Tras su despido, Di Meglio adelantó la visita guiada que llevará a cabo este sábado a las 17 sobre la historia de los sectores populares, el tema en el que se especializa, y que originalmente iba a realizarse en agosto. "La uso a modo de despedida", sostuvo el historiador, quien valoró la difusión que tuvo en redes el flyer en el que se convoca a la visita guiada y el apoyo en redes sociales que recibió de miles de personas. "Es muy lindo para mí. En medio de la mala noticia, todo el reconocimiento y la buena onda que recibí fueron muy lindos, estoy muy conmovido con eso. Y es mostrar que estos cambios, cuando no dan razones al respecto, tienen un costo", sentenció.

Historia y polémica por el sable corvo de San Martín

Si bien circularon versiones periodísticas que aseguraron que el despido de Di Meglio se habría dado en represalia al haberse negado a convalidar que el presidente Javier Milei usara el sable corvo de San Martín, hoy en el Museo Histórico Nacional, en un acto, el historiador dijo no poder dar fe de dichos relatos. Ni del presunto intento del Presidente ni del consecuente vínculo con su despido.

"La única información real que nosotros tenemos es que el Ministerio de Defensa hace un par de meses, no me acuerdo la fecha exacta, le pidió a la Secretaría de Cultura el sable para llevárselo otra vez al Regimiento de Granaderos. La Secretaría en general se opuso y yo en particular", reveló. No es por "un capricho", sino porque es "donde pertenece", ya que fue donado al Museo Histórico Nacional por Manuela Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas, militar y político que recibió el sable del propio San Martín. "Sacarle el sable es como matar al museo", insistió y profundizó: "Ese sable fue donado con la intención de que esté acá".

Actualmente, el sable corvo de San Martín es el artículo más reconocido del Museo Histórico Nacional. La intención del Ministerio de Defensa de llevárselo, a pesar de la explícita voluntad de su dueña original de que estuviera ahí, podría marcar el certificado de defunción del museo que está en Parque Lezama. Así como lo va a hacer, tarde o temprano, la falta de presupuesto del gobierno de Milei, especialmente interesado en sesgar y borrar parte de la historia de la Argentina. El Museo Histórico Nacional es solamente un frente de batalla para Milei.