Importante empresa láctea adeuda salarios y aportes sociales.

Una de las empresas lácteas más importantes del país atraviesa un duro momento en medio de la crisis económica que provocó el gobierno de Javier Milei y los trabajadores denuncian abandono y el incumplimiento del pago de los salarios.

Los más de 500 empleados de la firma santafesina Lácteos Verónica viven un momento de incertidumbre y temen por su futuro laboral debido a la crisis financiera que vive la compañía.

La empresa cuenta con plantas en Lehmann, Suardi y Totoras y es uno de los pilares laborales de la región. Ante esta situación un grupo de trabajadores acudió a la Comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura de Santa Fe para exponer la situación que viven hace ya varios meses.

"Arrastra ya 7 años de crisis que se agudizó en los últimos meses. Los compañeros cobraron recién hoy el 40 por ciento del salario de mayo, les deben un mes y medio más el aguinaldo. No vemos un futuro promisorio, le pedimos a los diputados que nos den una mano", explicó el Secretario General de ATILRA Totoras, Juan Ramón Lucena, al medio InfoGremiales.

En ese sentido, tras exponer la problemática de falta de pagos ante la legislatura provincial, agregó: "No descartamos hacer la denuncia penal tributaria por retención indebida de fondos porque respuesta por parte de la empresa, hasta el día de hoy, no tenemos".

Los motivos de la crisis de la empresa Verónica

Según se conoció, la empresa Verónica, una de las más reconocidas en el rubro lácteo, acumula 1.208 cheques rechazados por más de 4.000 millones de pesos desde finales del 2023. Además los trabajadores no solo reclaman por el atraso en los salarios, sino que aseguran que no tienen cobertura médica y que la empresa no paga las cargas sociales.

Pese a este panorama, el principal problema no sería la deuda que mantiene, sino que hay un fuerte conflicto familiar entre los herederos de la familia Espiñeira, dueña de la empresa, y que dificulta la operatividad. Ante esto se resintió la producción en las fábricas generando problemas económicos y no pudieron acceder a créditos para sanear la situación.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, confirmaron que se realizaron gestiones para asistir a la firma pero desde el lugar aseguran que no tuvieron resultados positivos. Ante esta situación el gremio Atilra declaró el estado de alerta e insistió en la necesidad de preservar los puestos de trabajo, mientras los operarios esperan una respuesta en medio de la angustiante situación.