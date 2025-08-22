Una nueva encuesta de la consultora CB muestra que la lista de Fuerza Patria se impondría en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, pero La Libertad Avanza estaría por delante de cara a las nacionales del 26 de octubre.
Para el sondeo, la consultora habló con 1.215 bonaerenses mayores de 16 años entre el 18 y el 19 de agosto. El margen de error informado es de +-2,8% y el nivel de confianza es del 95%.
Para los comicios de septiembre en toda la Provincia, CB explicó que se impone Fuerza Patria, con el 41,3%, por delante del 39,1% de La Libertad Avanza. Tercero aparece el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), con el 4,5% de los votos, y cuarto está Somos Buenos Aires, con el 3,3%.
La mayor diferencia se ve en la Tercera Sección Electoral, donde la alianza peronista se impone con el 51,4% de los votos, casi 20 puntos más que el 32,7% de la alianza entre los libertarios y el PRO. En tercer lugar está el FIT-U, con el 4,7%, y cuarto está Somos Buenos Aires, con el 1,7%.
En la Primera Sección Electoral, La Libertad Avanza está primero, con el 40,3% de los votos; segundo está Fuerza Patria, que cosecharía el 38%. Como en las otras secciones, el tercer puesto sería para la izquierda, con el 5,6%, y el cuarto para Somos Buenos Aires, con el 4,5%.
Elecciones nacionales de octubre: lo que dice la última encuesta
Además de los comicios de septiembre, CB hizo el sondeo pensando en los del 26 de octubre. Allí, el 37,9% de los encuestados dijo que, si las elecciones fueran hoy, votaría por José Luis Espert, actual diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza.
El segundo más elegido fue el postulante de Fuerza Patria, Jorge Taiana, con el 31,5%. Le siguen Florencio Randazzo, de Provincias Unidas (8,8%); Fernando Burlando, de Propuesta Federal (4,1%), y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda (3%).