Una nueva encuesta de la consultora CB dice quién gana en septiembre.

Una nueva encuesta de la consultora CB muestra que la lista de Fuerza Patria se impondría en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, pero La Libertad Avanza estaría por delante de cara a las nacionales del 26 de octubre.

Para el sondeo, la consultora habló con 1.215 bonaerenses mayores de 16 años entre el 18 y el 19 de agosto. El margen de error informado es de +-2,8% y el nivel de confianza es del 95%.

Para los comicios de septiembre en toda la Provincia, CB explicó que se impone Fuerza Patria, con el 41,3%, por delante del 39,1% de La Libertad Avanza. Tercero aparece el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), con el 4,5% de los votos, y cuarto está Somos Buenos Aires, con el 3,3%.

La mayor diferencia se ve en la Tercera Sección Electoral, donde la alianza peronista se impone con el 51,4% de los votos, casi 20 puntos más que el 32,7% de la alianza entre los libertarios y el PRO. En tercer lugar está el FIT-U, con el 4,7%, y cuarto está Somos Buenos Aires, con el 1,7%.

En la Primera Sección Electoral, La Libertad Avanza está primero, con el 40,3% de los votos; segundo está Fuerza Patria, que cosecharía el 38%. Como en las otras secciones, el tercer puesto sería para la izquierda, con el 5,6%, y el cuarto para Somos Buenos Aires, con el 4,5%.

Elecciones nacionales de octubre: lo que dice la última encuesta

Además de los comicios de septiembre, CB hizo el sondeo pensando en los del 26 de octubre. Allí, el 37,9% de los encuestados dijo que, si las elecciones fueran hoy, votaría por José Luis Espert, actual diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza.

El segundo más elegido fue el postulante de Fuerza Patria, Jorge Taiana, con el 31,5%. Le siguen Florencio Randazzo, de Provincias Unidas (8,8%); Fernando Burlando, de Propuesta Federal (4,1%), y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda (3%).