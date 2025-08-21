Feinmann se peleó con el sindicalista Marcelo Peretta y denunció una agresión

El periodista Eduardo Feinmann denunció una agresión por parte del secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, a la salida de Radio Mitre. El sindicalista cuestionó algunas críticas del conductor y le pidió que se disculpara.

Según relataron testigos del incidente y quedó reflejado en un video publicado por el sitio Bardeo News, Peretta esperó al comunicador en la calle Mansilla para encararlo. El gremialista estaba acompañado por otras dos personas, una de ellas su hijo, que registraba la escena con un celular. "Ahí está mi hijo. Quiero que le digas por qué soy un garca y un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?“, arrancó Peretta.

“Me tenés que dar explicaciones porque vos no podés usar el programa que todo el mundo escucha para bardearme, sin dar la cara. Explicame por qué me bardeás”, insistió el postulante y, entonces, el periodista le dijo: “Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección”. Peretta incursionó este año en la política: fue candidato a legislador porteño en mayo, pero terminó último entre 17 listas que compitieron. Ahora volvió anotar su nombre para competir en las elecciones nacionales de octubre.

“¿Qué tengo que ver con eso? Hablá conmigo y preguntame. Explicame. Sé un verdadero periodista. Vos no sos un periodista, sos un operador. Está claro porque ni siquiera me das derecho a réplica, me bardeás todos los días", planteó Peretta, mientras Feinmann intentaba volver a su vehículo.

“Okey, gracias”, le dijo el conductor para retirarse pero, como el candidato continuó, la temperatura comenzó a elevarse. “¿Tenías ganas de decirme eso? ¿Tenés ganas de decirme eso? Listo, listo, chau, hasta luego", le dijo el periodista y cerró la puerta del auto. Sin embargo, en ese momento el sindicalista le golpeó la ventanilla. “‘Hasta luego no. Pedí disculpas. Pedí disculpas, sinvergüenza. Que te vas escapado. Pedí disculpas, te vas escapado”, siguió a los gritos.

Feinmann se bajó de su camioneta cuando vio que llegaba una agente de la Policía de la Ciudad para contener el orden y cargó: ”Yo no me voy escapado de nada", mientras la oficial buscaba retirar a Peretta del lugar. Tras subirse por unos segundos otra vez al vehículo y nuevamente bajar, el representante gremial le pateó la puerta, que impactó contra el conductor. En ese momento, el video se cortó.

La palabra de Feinmann después de que Peretta lo fuera a buscar

Al salir del ciclo que conduce, Alguien tiene que decirlo, Feinmann se comunicó telefónicamente con la radio y dio detalles de lo sucedido: "Fue una emboscada, vinieron de a tres a apretarme. Este tipo representa al sindicalismo violento y retrógrado que la Argentina no quiere más", expresó el conductor.

Las imágenes muestran cómo Pereta empuja a una agente policial, le propina una patada a Feinmann y golpea su camioneta. "Me duele más el nivel de violencia y la impunidad que el daño físico o material. Este señor debería estar preso", sostuvo el periodista, que ya realizó una exposición judicial y anunció que ampliará la denuncia por lesiones y daños.

El periodista confirmó que llevará el caso "hasta las últimas consecuencias" y pidió que el sindicalismo y la dirigencia política repudien el hecho. "Espero que la CGT y el resto de los gremios se pronuncien. La política también debería condenar este tipo de conductas", afirmó.