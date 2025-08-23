Así lo retrataron los grandes medio del mundo el escándalo por corrupción de Milei: "Fenómeno barrial"

Siempre atento al "fenómeno barrial", como el propio Javier Milei llama a su gobierno, grandes medios de todo el mundo levantaron las novedades del caso de corrupción que estalló en el gobierno libertario por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El caso no solo salpica a Diego Spagnuolo, quien fuera abogado personal del Presidente, sino también a Karina Milei, hermana del mandamás.

Bloomberg Línea tituló que "Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas", y advirtió que el caso podría hacer mella en el índice de aprobación del Presidente.

Por su parte, El País de España publicó el detalle de los funcionarios y empresarios implicados en el caso en "Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina".

Mientras que El Mundo, también de España, hizo mención a la crisis interna que hay en el gobierno de Javier Milei al publicar una nota sobre "El grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción".