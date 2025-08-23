EN VIVO
Así lo retrataron los grandes medio del mundo el escándalo por corrupción de Milei: "Fenómeno barrial"

Grandes medios de todo el mundo se hicieron eco del escándalo de corrupción que dispararon los audios viralizados de Diego Spagnuolo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad del gobierno de Milei. 

Crece el escándalo por los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) del gobierno de Javier Milei con droguerías a las que pedía un retornos y la Justicia le prohibió a Diego Spagnuolo salir del país. En la mañana del viernes por orden del juez federal Sebastián Casanello se realizaron 15 allanamientos que incluyeron la sede de ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y domicilios de los denunciados. Según pudo reconstruir El Destape, en uno de estos procedimientos, realizado en un barrio privado de Nordelta, se secuestraron en un vehículo en el que se encontraba Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, alrededor de 200.000 dólares distribuidos en distintos sobres.

El minuto a minuto del caso: 

Hace 19 minutos

Cómo retrataron los medios de todo el mundo el escándalo de corrupción por coimas en ANDIS

Siempre atento al "fenómeno barrial", como el propio Javier Milei llama a su gobierno, grandes medios de todo el mundo levantaron las novedades del caso de corrupción que estalló en el gobierno libertario por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El caso no solo salpica a Diego Spagnuolo, quien fuera abogado personal del Presidente, sino también a Karina Milei, hermana del mandamás.

 

Bloomberg Línea tituló que "Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas", y advirtió que el caso podría hacer mella en el índice de aprobación del Presidente.

 

Por su parte, El País de España publicó el detalle de los funcionarios y empresarios implicados en el caso en "Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina".

 

Mientras que El Mundo, también de España, hizo mención a la crisis interna que hay en el gobierno de Javier Milei al publicar una nota sobre "El grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción".

Hace 30 minutos

Spagnuolo con Fantino: la entrevista que anticipó los audios del escándalo

En 2024, Alejandro Fantino le hizo una entrevista al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y realizó un peculiar comentario sobre algunos funcionarios del Gobierno nacional. e

"No te dejes usar". Esa fue la advertencia que le dio Alejandro Fantino a Diego Spagnuolo, ahora ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la entrevista que le hizo en su programa de streaming durante el 2024. Tras el escándalo por coimas en la compra de medicamentos para la discapacidad, que lo compromete a él y a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, la entrevista volvió a circular en redes sociales por el tono premonitorio de las palabras de Fantino a su entrevistado.

Hace 1 hora

Sube la imagen negativa de Karina Milei por el caso Spagnuolo

Una encuesta publicó cómo empeoró la imagen negativa de Karina Milei y de Diego Spagnuolo tras el escándalo por coimas en la ANDIS. También subió la imagen positiva de Itaí Hagman y de Myriam Bregman.

A partir del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ahora ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en los que se menciona a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, hubo niveles muy altos de rechazo sobre el tema entre los usuarios de redes, con porcentajes que superaron el 65% de sentimiento negativo. Así lo muestra un documento que publicó la consultora Enter Comunicación.

