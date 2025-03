Manes denunció a Santiago Caputo y Francos salió a defenderlo

La "batalla cultural" emprendida por Javier Milei en política exterior, convertida en el eje de su actividad global, terminará alejando al país de socios estratégicos indispensables para generar más inversiones, financiamiento y trabajo argentino. Es una de las críticas del informe de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, a la política de relaciones internacionales de Milei, cuyos lineamientos quedaron expresados con claridad en sus intervenciones en el Foro de Davos, en la ONU y en el G20. El trabajo hace hincapié en que el Gobierno debería apuntar a asociarse con más países y no con menos, como pretende. La última novedad, contada por El Destape, es la intención de abandonar el Mercosur para ir en busca de un improbable acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Milei viajará en los próximos días a Chile y a España pero a eventos privados y, de nuevo, no se reunirá con sus colegas presidentes.