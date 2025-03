Las universidades sufren el ajuste de Milei: el rector de la UNL advirtió por una pérdida de la "calidad educativa"

La crisis universitaria por el ajuste del presidente Javier Milei se profundiza cada vez más. Sobre el fin del 2024, el libertario decidió prorrogar el Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo. A sólo días del inicio de las clases, se reaviva la lucha de docentes y no docentes para garantizar los fondos suficientes para que haya cursada todo el 2025. En ese marco, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, aseguró que "los gastos aumentan, el costo de la vida sigue sumando de a poco, pero todavía sigue creciendo y los valores se mantienen constantes y esto hace que este año empiece a ser preocupante”.

El jueves pasado, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a gremios docentes y no docentes, resolvió convocar a un paro de 48 horas para el lunes 17 y martes 18 de marzo, en el comienzo de una semana en la que estaba previsto que arranquen la mayoría de las cursadas. En cambio, ahora arrancarán el miércoles 19. "Por la recuperación de nuestro salario y por la convocatoria urgente a paritaria, por una universidad de calidad con salarios dignos", convocaron los gremios.

En medio de la emergencia en materia salarial, Mammarella dijo que "la preocupación es importante porque estamos por segundo año consecutivo, sin presupuesto, sin la ley de presupuesto. No ha habido una decisión política para poder discutir en cómo se asignan los fondos y a quién se le dan los fondos en el país. Esto hace que nosotros dependamos fuertemente de las decisiones del Gobierno".

El comunicado del Frente Sindical indicó que "el incremento salarial del 1,5% para enero y del 1,2% para el mes de febrero, impuesto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU), continúa profundizando la pérdida salarial acumulada durante el año 2024. El Gobierno nacional no solo intensifica la crisis salarial de los sectores docente y no docente, sino también desconoce el ámbito paritario como espacio de discusión en el que se dirimen las diferencias, se encauzan los conflictos y se generan los acuerdos acerca del salario y las condiciones de trabajo".

Milei, quien ya había vetado la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, sigue con un plan motosierra y pone en jaque al sistema educativo, científico y tecnológico del país y el recorte de transferencias a las universidades manifiesta. En ese marco, Mammarella señaló: "Estamos perdiendo calidad educativa. La formación de los docentes se ha detenido porque ya no es una carrera viable. Los investigadores no están ingresando a los sistemas de investigación, están pensando en irse. No estamos haciendo las obras de mantenimiento ni la reposición tecnológica que deberíamos hacer. Entonces, eso es estar frenando el futuro”.

Crisis universitaria: el rector de la UNL alertó sobre la disminución de inscriptos en las carreras presenciales

La falta de fondos y la nula negociación paritaria provocan no solo una crisis a nivel salarial, sino un impacto negativo en las inscripciones de los alumnos: “Este año tenemos una disminución por primer año tomado en poco de lo que vimos el año pasado de lo que fue la situación económica, el tema de los alquileres en las ciudades como Santa Fe o como Esperanza, las posibilidades hoy, aunque sea viajar con el boleto educativo gratuito, pero las frecuencias no dan disponibilidad para poder cursar en todas las carreras y en todos los horarios“, precisó Mammarella.

En tanto, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) envió un mail a sus estudiantes en el que alertó por la crítica situación de las universidades. "Nos encontramos cerca del inicio de un nuevo ciclo lectivo otra vez en un contexto social y económico complejo, que nos pone frente a un posible escenario de conflicto en tanto comunidad universitaria", arrancó el comunicado, que continuó: "Durante el 2024 atravesamos graves dificultades presupuestarias que alcanzamos superar parcialmente con el compromiso y movilización de todos los actores de nuestra Facultad, de la Universidad de Buenos Aires y del sistema universitario en su conjunto. Así logramos la actualización de los gastos de funcionamiento, lo cual permitió sostener el día a día de nuestra institución. No obstante, y como es de público conocimiento, no se obtuvo la actualización salarial correspondiente, por la cual hemos luchado durante todo el 2024".

La Facultad de Ciencias Sociales relató que "este 2025 se presenta con similares desafíos" a los de 2024, sin ley de Presupuesto y sin "definiciones desde la Secretaría de Educación de la Nación respecto del presupuesto con el que efectivamente" cuentan las instituciones de educación superior. "Es decir, estamos trabajando en un escenario hipotético, donde presuponemos disponer del mismo monto nominal que en el 2024, pero sin considerar las proyecciones de inflación interanual", explicó el comunicado firmado por la decana, Ana Arias, y el vicedecano, Diego de Charras.