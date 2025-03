Manes, después del cruce con Santiago Caputo: "El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó"

El sábado, Facundo Manes les mostró la Constitución a Javier Milei y Santiago Caputo

El diputado nacional Facundo Manes cuestionó este lunes al presidente Javier Milei y a su asesor Santiago Caputo, después de los cruces que mantuvo con ambos el sábado pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Para Manes, el Presidente "es responsable" de lo que hace Caputo.

"El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó", dijo sobre el asesor presidencial en diálogo con A24, antes de señalar que el hombre con quien discutió en el Congreso es quien "maneja los servicios de inteligencia, la AFIP y los trolls con plata del Estado". "La gente que vino a combatir la casta usa la plata del Estado para amedrentar opositores", aseveró Manes. El legislador contó que, mientras Milei hablaba el sábado, Caputo le gritaba "desaforado" desde el palco en el que estaba rodeado de personas que forman parte del aparato de comunicación y propaganda del Gobierno.

Además, opinó que el asesor del Presidente "parece más poderoso" que el propio jefe de Estado. "Si le pasa a un diputado nacional esto, le puede pasar a un periodista honesto", explicó. "Imaginate cómo un periodista honesto en el país hoy investiga el poder, cómo un policía honesto quiere desarmar a una policía corrupta, cómo un juez puede investigar, si a un diputado nacional, el día de la asamblea legislativa, con las cámaras, lo amenazan y le pegan físicamente. ¿Cómo no voy a estar preocupado?", agregó.

Para el diputado radical que se fue del bloque de la UCR hace unos meses, la Argentina está "frente a un proceso que puede terminar en una deriva autoritaria". También declaró que "muchos periodistas parecen ministros de este gobierno", algo que podría ser un factor clave de la "deriva autoritaria" de la gestión de Milei.

Manes denunció que Santiago Caputo lo "amenazó" desde el palco del Congreso.

Las críticas de Manes a los diputados "dialoguistas"

"Acá el opositor que no se somete es atacado", aseveró Manes, quien lamentó: "Me preocupa la gente del radicalismo y del PRO que parece que si no se someten no pueden opinar".

Además, dijo no entender "a los opositores dialoguistas", y profundizó su desconcierto: "Te dicen rata y dialogás". El diputado radical comentó que, en la apertura de sesiones, él se sintió "realmente opositor a Milei sin ser peronista ni kirchnerista", porque observó que "el resto" estaba siendo "más colaboracionista" que él. "Ojo con ser colaboracionista de un sistema que te pide sometimiento", agregó.