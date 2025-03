La oposición repudió los ataques del Gobierno en la apertura de sesiones

El arco opositor repudió el accionar del Gobierno nacional durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del sábado por la noche: además de un discurso cargado de violencia del presidente Javier Milei, su asesor Santiago Caputo agredió al diputado nacional de Democracia para Todos Facundo Manes.

Tras el ataque de Caputo a Manes, bloques opositores y diputados en sus redes sociales personales salieron a cuestionar al Gobierno y a apoyar a Manes. Por otra parte, oficialistas y aliados, como es el caso de Cristian Ritondo, del PRO, lo defendieron.

Las reacciones a la violencia del Gobierno en el Congreso

Manes, el agredido por Milei y Santiago Caputo, remarcó en sus redes sociales que no fue "el primero que patotean" desde el Gobierno, y tampoco será "el último". "Ayer en el Congreso no se 'sacaron': esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional. Por eso había que ir ayer. Para poner el cuerpo y no dejar que se lleven todo puesto", expresó el diputado del radicalismo, quien pidió frenar "antes de que sea tarde la pulsión anti republicana de Milei y Caputo".

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), primera mayoría en la Cámara Baja del Congreso, repudió "las amenazas y agresiones" contra Facundo Manes, a la vez que le exigieron a Milei: "Basta de violencia". "Además, el clima contra la prensa fue intolerable y merece el repudio. En la previa, limitando la tarea de las y los periodistas y modificando el lugar desde donde realizan su trabajo. Y al final, con forcejeos y violencia, impidiendo la cobertura de un verdadero escándalo", agregó la bancada cuyos legisladores decidieron no asistir a la apertura de sesiones ordinarias.

En el comunicado, el bloque explicó que los diputados Germán Martínez, Eduardo Toniolli y Juan Marino "estuvieron al lado de Manes, acompañándolo en todo momento". En su cuenta de X, Marino señaló que, durante el discurso, el Presidente "ratificó su amenaza de golpe de Estado contra la Provincia de Buenos Aires", planteó "una agenda de hiperactividad en un Poder Judicial intervenido desde la Corte Suprema" y "usó la cadena nacional para agredir a Manes y Caputo lo amenazó personalmente".

La bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), cercana al Gobierno en algunas votaciones, repudió "enérgicamente" las "agresiones del oficialismo" durante la apertura de sesiones. "Alertamos a la sociedad que cuando la violencia baja desde lo más alto del poder, nuestro sistema republicano democrático está en riesgo", siguió el comunicado, y concluyó: "Exigimos una rápida investigación para que los responsables de la agresión al correligionario Manes sean identificados y paguen por lo hecho".

El diputado Oscar Zago, ex presidente de bloque de La Libertad Avanza y actual titular de la bancada del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), publicó un poco conciso mensaje con el que buscó defender a Milei y apuntar contra Caputo al mismo tiempo. "Mientras Messi gambetea para el gol, sus propios compañeros se le van cruzando en el camino. Para que entiendan, son otros los que lograron una vez más empañar el discurso del presidente", escribió.

Por su parte, el presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, bajó considerablemente el precio de los graves hechos del sábado por la noche. "Cuando uno es diputado y viene el presidente sabe que va a escuchar, no a parlamentar, y si no le gusta mucho tiene la oportunidad de levantarse e irse", dijo en diálogo con Radio Rivadavia, cuestionando la actitud de Manes durante el discurso de Milei. Además, respecto a la agresión de Santiago Caputo hacia el legislador radical, dijo: "Se ve una discusión, un cruce, pero no se ni se escucha lo que Manes dice. No tengo por qué creer o no creer. Lo importante estaba ayer en otro lado".