Ni el PRO está de acuerdo con la política exterior de Milei, que ahora plantea salir del Mercosur

La "batalla cultural" emprendida por Javier Milei en política exterior, que se convirtió en el eje de su actividad global, terminará alejando al país de socios estratégicos indispensables para generar más inversiones, financiamiento y trabajo argentino. Es una de las críticas del informe de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, a la política de relaciones internacionales de Milei, cuyos lineamientos quedaron expresados con claridad en sus intervenciones en el Foro de Davos, en la ONU y en el G20. El trabajo hace hincapié en que el Gobierno debería apuntar a asociarse con más países y no con menos, como pretende. La última novedad, contada por El Destape, es la intención de abandonar el Mercosur para ir en busca de un improbable acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Milei viajará en los próximos días a Chile y a España pero a eventos privados y, de nuevo, no se reunirá con sus colegas presidentes.

"Rebelde sin causa", es el título del informe que lleva la firma del ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el principal asesor en materia internacional de Mauricio Macri. Pese a que, en trazos gruesos, el PRO y La Libertad Avanza compartirían lineamientos de política internacional, el informe subraya obviedades que a Milei y sus asesores parece que se le escapan. Por ejemplo, que en los últimos 20 años las economías desarrolladas perdieron peso frente a las emergentes. Que Brasil y China son socios comerciales clave para nuestro país, más allá de Estados Unidos y la Unión Europea. Que los mayores superávits comerciales de los últimos dos años Argentina no los tuvo con países del G7 sino gracias a Chile, Perú, Uruguay, India y Vietnam. Y que, en materia de relaciones exteriores, en el mundo prevalecen las posiciones pragmáticas y no los alineamientos rígidos.

El trabajo remarca especialmente los casos de España, China y los países del Golfo Pérsico, economías importantes para la Argentina con las que se generaron conflictos innecesarios. Lo mismo con socios estratégicos como Brasil y Chile, en tanto que el diálogo con México y Colombia está prácticamente ausente. Es duro al remarcar el perfil de una agenda internacional centrada en la figura de Milei. "El perfil de la agenda de viajes al exterior del Presidente tuvo como componente central aceptar premios y galardones que resaltan su figura individual", sostuvo el informe. Y se pregunta: "¿Alimentar la 'marca Milei' supone nutrir la agenda del interés nacional argentino?".