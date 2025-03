Avanza la motosierra de Milei y Pettovello: ATE se moviliza ante más de 3000 despidos y recortes en Capital Humano

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevan adelante un paro y concentración en el ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano y su titular, Sandra Pettovello, debido a los despidos y el desguace y destrucción del Estado llevado a cabo por el gobierno de Javier Milei. "Miles de despidos fueron notificados: 2.800 entre la SENAF y Desarrollo Social, 300 en ACUMAR, 150 en la Secretaría de Turismo y 400 en la Secretaría de Hábitat", denunciaron en redes sociales.

Las protestas en la Ciudad de Buenos Aires y la profundización del conflicto se mantendrán durante el mes de marzo. “En este momento, el Gobierno está atado con alambres y la economía a punto de explotar. Milei se sostenía en expectativas que una buena parte de la población ya perdió. Más allá de su relato fantasioso, el fracaso de esta gestión es evidente”, indicó el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. La ola de despidos en las áreas mencionadas y los recortes salariales en todos los sectores, tensionaron aún más la situación.

Desde ATE comunicaron que, además de movilizarse ante el ex Ministerio de Desarrollo, también dijeron presente en el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno y en la sede central de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Por otro lado, decidieron adelantar la convocatoria a un Plenario Federal de Delegados para la próxima semana con el objetivo de "definir la continuidad del plan de acción y votar una nueva huelga general".

“Empiezan a renunciar todos los profesionales porque ya no pueden cumplir con las prestaciones exigidas por ley. Con los despidos masivos y el recorte de salarios, nos conducen a una catástrofe social. Con este Presidente y sus ideas, el Estado está muy lejos de articular el bien común y promover el desarrollo humano. Todo el tejido social se está resquebrajando y el entramado productivo destruyendo”, apuntó Aguiar.

Junto a ello, aseguraron que "la conflictividad irá en aumento". Frente al ministerio que dirige Pettovello, el sindicato exigió "la reincorporación inmediata de los trabajadores cesanteados ilegalmente y puestos en disponibilidad" en Capital Humano, ACUMAR y demás organismos afectados por la decisión de Nación y demandaron "una recomposición salarial urgente para todos los ingresos del sector público, que en 2024 perdieron el 44,4% de su poder adquisitivo".

Hasta el momento, en el marco de la paritaria, el Gobierno le otorgó un 1,5% en enero y un 1,2% en febrero; actualmente, dicha negociación pasó a cuarto intermedio sin fecha definida para una nueva reunión.

"Yo entré en planta permanente en 1987, en el gobierno de Alfonsín. Sin ningún tipo de militancia, fue una posibilidad que tuve. Estuve trabajando con todas las gestiones hasta este momento. Durante estos 37 años fui planta permanente y como vulgarmente se dice, hice carrera administrativa desde categorías más bajas vía concurso hasta la categoría más alta", señaló Viviana, socióloga y con una maestría en Ciencias Sociales de la UBA, una de las trabajadoras cesanteadas. Además, es docente de la Universidad de Buenos Aires.

El mail enviado desde Capital Humano:

Al igual que como ocurrió con el resto de los casos, en diálogo con C5N, Viviana contó que le comunicaron su despido a través de un correo electrónico institucional que fue "genérico" para todos. Y añadió: "Se supone que en la nueva reestructuración de la subsecretaría en la que trabajaba, no hay lugar para mí".

"A la ciudadanía: esto no es sólo que pierde el trabajo un trabajador del Estado, tienen que comprender que esto es en contra de la ciudadanía. Acá son las políticas las que no van a estar en funcionamiento y quiero dejar constancia que, desde que esta gestión inició, mis compañeros y yo estuvimos todos los días en nuestros puestos de trabajo y hemos solicitado tareas, tareas que no nos dieron", apuntó la ex trabajadora. Y sentenció: "Que la ciudadanía entienda que es contra todos porque las políticas sociales las llevamos adelante nosotros pero van para la población de todo el país".

