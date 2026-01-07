Averiguá el nombre y modelo de tu celular en solo 3 pasos

Tanto en Android como en iPhone, hay opciones claras para identificar el dispositivo en segundos.

Saber el nombre y el modelo exacto de tu celular puede parecer un detalle menor, pero en la práctica es información clave. Sirve para pedir soporte técnico, comprar fundas o repuestos compatibles, gestionar una garantía, vender el equipo o incluso hacer una denuncia en caso de robo. La buena noticia es que encontrar estos datos es simple, rápido y no requiere conexión a internet ni instalar apps.

Tanto en Android como en iPhone, el sistema incluye opciones claras para identificar el dispositivo en segundos. Conocer el modelo también es fundamental para mantener la seguridad: permite activar funciones de bloqueo remoto, restaurar el teléfono de forma segura y evitar que terceros lo usen si se pierde o lo roban.

Por qué es importante conocer el modelo de tu celular

Identificar correctamente el teléfono facilita el acceso a actualizaciones específicas, ayuda a descargar software compatible y es indispensable para trámites legales o técnicos. Además, el modelo está directamente vinculado al IMEI, un dato único que permite bloquear el equipo ante las operadoras.

También es clave para aprovechar funciones de seguridad avanzadas de Android y iOS, que impiden reactivar un celular restaurado sin la cuenta del dueño original.

Cómo saber el nombre y modelo del celular sin internet

En teléfonos Android

Entrá en Ajustes o Configuración. Buscá la opción Acerca del teléfono, Información del dispositivo o similar. Ahí vas a ver el nombre del equipo, modelo, IMEI, número de serie y versión de Android.

Dato útil: si el teléfono no enciende, revisá la caja original o la bandeja de la SIM, donde suele figurar el modelo.

En iPhone (Apple)

Abrí Configuración. Andá a General > Información. Se muestran el nombre del dispositivo, modelo, número de serie y versión de iOS.

En modelos más viejos, el número de modelo también puede estar grabado en la parte trasera o en la bandeja SIM.

Qué hacer si no podés acceder al menú

Si el equipo está bloqueado, dañado o sin batería, buscá la información en la caja, la factura de compra o debajo de la batería (en modelos antiguos). Anotar el modelo y el IMEI y guardarlos en un lugar seguro es una buena práctica.

Seguridad: un dato que hace la diferencia

Conocer el modelo del celular ayuda a protegerlo mejor. Activá un PIN o contraseña segura, vinculá tu cuenta principal (Google o Apple), habilitá la verificación en dos pasos y usá servicios como Encontrar mi dispositivo o Buscar mi iPhone. En caso de pérdida o robo, actuar rápido puede marcar la diferencia.

Identificar tu teléfono lleva segundos y puede ahorrarte muchos problemas. Es un paso simple, pero fundamental, para una gestión más segura y ordenada de tu vida digital.