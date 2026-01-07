Entradas para los 20 años de la Fiesta Clandestina 2026: fechas de cuándo es y bandas que tocan

Se viene una nueva Fiesta Clandestina.

La tradicional Fiesta Clandestina celebrará sus 20 años y se queda todo el verano en Buenos Aires. El lugar elegido es el local Groove del barrio porteño de Palermo. Se trata de un evento que se realiza todos los años en distintos momentos, con la elección de diferentes artistas que acompañan y hermanan el acontecimiento entre los presentes. Y las propuestas son variadas e interesantes.

Se trata de un espacio de entretenimiento nocturno que proyecta entre sus principales características la fusión de estilos y una variedad de expresiones artísticas. Shows nacionales e internacionales, fiestas temáticas, eventos corporativos y fiestas con performances en vivo son la programación corriente y habitual, que en esta nueva edición respetará el momento del año en que se encuentra.

Cuándo es la Fiesta Clandestina 2026 y por dónde sacar entradas

La primera Fiesta Clandestina será el viernes 9 de enero de 2026 . Luego habrá el sábado 16 de enero, el domingo 17 de enero y el sábado 24 de enero .

. Luego habrá el . Las entradas se pueden adquirir por www.passline.com.

Qué bandas forman parte de la Fiesta Clandestina 2026

Shaila junto a Loquero y Lucho Al Attaque se presentan el viernes 9 de enero.

se presentan el viernes 9 de enero. Pez hará lo propio el viernes el 16 de enero, en compañía de Fantasmagoria y Los Pendulos .

hará lo propio el viernes el 16 de enero, en compañía de . Por su parte, el sábado 17 de enero tocarán Bulldog , Sin Ley , En Bajada y Responsables No inscriptos con toda su energía en escena.

, , y con toda su energía en escena. Por último, el 24 de enero estarán Cielo Razzo y Ojos Locos.

La historia y presente de la Fiesta Clandestina

Durante dos décadas, Fiesta Clandestina se estableció como un punto de encuentro para comunidades culturales y musicales que buscan autenticidad, energía y experiencias únicas. Sus ediciones previas han reunido a miles de fans en varios puntos del país siendo de las primeras fiestas itinerantes, reafirmando su lugar en el calendario cultural y convirtiéndose en un clásico de clásicos.

La Fiesta Clandestina en su última edición.

Desde su apertura en el año 2010, Groove se convirtió en el venue referente de la cultura musical representando todos los estilos. Con un fácil acceso, se ubica estratégicamente en el centro del barrio de Palermo, ofreciendo 3 niveles y 4 barras que albergan 1658 personas, quienes acceden cómodamente gracias a la cantidad de transporte público que ofrece la zona. Su escenario de 120 m2 y su equipamiento de última generación garantizan a su diverso público una atmósfera relajada y divertida en cada una de sus fiestas y shows en vivo.