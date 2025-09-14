EN VIVO
Javier Milei presidente

Javier Milei defendió su gestión en un acto de Vox: "Uñas y dientes"

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

En medio de la filtración de audios de las coimas que sacudió al oficialismo antes de las elecciones legislativas bonaerenses, el presidente Javier Milei arrancó la semana con un mensaje grabado desde Casa Rosada para el acto “Europa Viva 25” organizado por Vox en Madrid. Aunque canceló su viaje, el mandatario se hizo presente por videoconferencia. “Estoy defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión”, afirmó, rodeado de banderas y con tono desafiante. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

Hace 1 hora

Javier Milei arrancó la semana con un mensaje grabado desde Casa Rosada para el acto “Europa Viva 25” organizado por Vox en Madrid. Aunque canceló su viaje tras la derrota electoral en Buenos Aires y el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el presidente argentino se hizo presente por videoconferencia. “Estoy defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión”, afirmó, rodeado de banderas y con tono desafiante.

 

En su discurso, calificó al activista estadounidense Charlie Kirk como “mártir de la libertad” y denunció que “la izquierda en su estado puro es odio y resentimiento”.

 

Mientras tanto, en Argentina, el clima político se recalienta. La filtración de audios que involucran a Karina Milei y “Lule” Menem en un presunto esquema de sobornos sacudió al oficialismo justo antes de las elecciones legislativas bonaerenses, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza. En medio de la crisis, Milei redobló su apuesta ideológica desde el escenario internacional, cerrando su intervención con un “¡Viva la libertad, carajo!”, que busca sostener su narrativa libertaria frente a una oposición fortalecida y una justicia que avanza sobre su círculo más íntimo.

Hace 2 horas

El palazo a Karina Milei en la transmisión de Los Pumas ante Australia

En pleno partido entre Los Pumas y Australia por el Rugby Championship 2025, se escuchó un mensaje a modo de palazo contra Karina Milei por el caso de las coimas. La feroz indirecta contra la hermana del presidente Javier Milei.

El palazo a Karina Milei en la transmisión de Los Pumas ante Australia

Los Pumas le ganaron a Australia por 28-26, en la cuarta fecha del Rubgy Championship 2025 en condición de visitante, en un duelo apasionante hasta el último minuto. Los dirigidos por Felipe Contepomi sumaron una victoria más en el torneo y escalaron en el ranking mundial, pero hubo un detalle en plena transmisión que no pasó para nada desapercibido. Durante el cotejo, hubo un comentario en vivo en relación a Karina Milei que rápidamente se hizo viral y fue por parte de quienes estuvieron a cargo de la misma.

Hace 3 horas

Luego de la derrota en Provincia, el escenario nacional quedó muy complicado para Milei

Con los nuevos datos aún en elaboración, los consultores subrayaban la idea de que el oficialismo viene en caída en todo el país. Aún en los lugares donde gana en intención de voto para octubre, lo hace por menor diferencia de lo esperado. Será clave cómo evolucione la economía.

"Nacionalizar una elección distrital fue un error, sin dudas", admitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a una semana de la derrora aplastante que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La cuestión es que la elección legislativa del 26 de octubre es nacional y el resultado bonaerense generó un estado de incertidumbre que vuelve difícil predecir qué ocurrirá en el país. En el interior, al gobierno de Javier Milei suele medir mejor que en la zona AMBA, pero distritos importantes que se daban muy favorables al oficialismo, como Córdoba y Santa Fe, hoy están mucho más ajustadas. La apuesta que dejaron entrever las primeras reacciones de la Casa Rosada de ir en busca de su núcleo duro manteniendo a rajatabla sus lineamientos políticos y económicos era evaluada como riesgosa. "No hay que subestimar los errores, que hayan resuelto eso no quiere decir que sea un acierto", comentaba una consultora que estaba cerrando su primer estudio nacional luego de la elección bonaerense. 

Hace 3 horas

