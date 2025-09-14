Javier Milei defendió su gestión en un acto de Vox: "Uñas y dientes"

Javier Milei arrancó la semana con un mensaje grabado desde Casa Rosada para el acto “Europa Viva 25” organizado por Vox en Madrid. Aunque canceló su viaje tras la derrota electoral en Buenos Aires y el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el presidente argentino se hizo presente por videoconferencia. “Estoy defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión”, afirmó, rodeado de banderas y con tono desafiante.

En su discurso, calificó al activista estadounidense Charlie Kirk como “mártir de la libertad” y denunció que “la izquierda en su estado puro es odio y resentimiento”.

Mientras tanto, en Argentina, el clima político se recalienta. La filtración de audios que involucran a Karina Milei y “Lule” Menem en un presunto esquema de sobornos sacudió al oficialismo justo antes de las elecciones legislativas bonaerenses, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza. En medio de la crisis, Milei redobló su apuesta ideológica desde el escenario internacional, cerrando su intervención con un “¡Viva la libertad, carajo!”, que busca sostener su narrativa libertaria frente a una oposición fortalecida y una justicia que avanza sobre su círculo más íntimo.